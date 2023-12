Con questo Cuscino Termico la tua schiena ti ringrazierà!

La tecnologia avanzata Intellisense di Imetec trasforma il concetto di comfort termico con un riscaldamento uniforme e graduale, adattandosi alle tue esigenze personali. In soli 5 minuti, il cuscino si riscalda grazie al calore avvolgente, mantenendo la temperatura controllata ben 50 volte al secondo per assicurare un comfort ottimale. Il sistema di sicurezza Electro Block garantisce la massima sicurezza, spegnendo automaticamente il cuscino in caso di eventuali anomalie.

Realizzato con un doppio tessuto, il cuscino Imetec Intellisense Lumbar offre un comfort eccezionale grazie al morbido micro-peluche e al tessuto in felpa. L’ampia fascia elastica garantisce una vestibilità ottimale, adattandosi a diverse corporature e migliorando l’efficacia della trasmissione del calore.

Con 5 livelli di temperatura, puoi personalizzare il calore secondo le tue preferenze. Inoltre, il cuscino si spegne automaticamente dopo 3 ore di utilizzo, contribuendo a evitare sprechi di energia.

Questo cuscino è facilmente lavabile a 30°C in lavatrice per una pulizia impeccabile. Il tasto separabile rende il lavaggio ancora più agevole, garantendo un’igiene sempre perfetta. Sperimenta il massimo comfort e la tranquillità della sicurezza con il cuscino riscaldante Imetec Intellisense Lumbar.