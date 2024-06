Con questa MINI powerbank ricarichi l'iPhone anche al mare (19€)

La mini powerbank per iPhone che ti proponiamo oggi è perfetta per chi desidera avere il proprio dispositivo sempre carico e pronto all’uso, ovunque ci si trovi. Grazie al connettore plug-in integrato, puoi ricaricare lo smartphone senza bisogno di ulteriori cavi, per un’esperienza d’uso pratica e versatile. Un accessorio da avere assolutamente durante le vacanze estive.

Non perdere l’occasione: completa ora l’acquisto su Amazon e utilizza il coupon con sconto del 20% per ottenere la mini powerbank per iPhone al prezzo speciale di soli 19 euro.

Torna in offerta la mini powerbank per iPhone

Questa mini powerbank non solo è dotata di un’uscita Lightning per iPhone, ma include anche un cavo USB C per la ricarica di smartphone Android e altri dispositivi con questa tipologia di porta. La capacità di 5200 mAh, abbinata alla tecnologia di ricarica rapida PD 3.0, garantisce una ricarica sempre veloce ed efficiente.

La powerbank vanta un sistema di protezione avanzata che previene sovraccarichi, surriscaldamenti e cortocircuiti. Supporta anche la funzione Pass-Through: potrai quindi caricare contemporaneamente sia la powerbank che l’iPhone. Da non sottovalutare il design ultra compatto, che la rende perfetta per chi è sempre in movimento.

Approfitta dello sconto attuale per mettere nel carrello la mini powerbank ad un prezzo super conveniente: sii veloce, prima che le scorte si esauriscano, e la riceverai a casa in un battito di ciglia.