Con questa cassa Bluetooth a 51€ ascolti 30h di musica pazzesca

La formidabile cassa Bluetooth Bogasing si caratterizza per un design elegante e per una potenza di ben 40W: suono stereo clamoroso, con bassi profondi ed alti definiti, senza alcuna distorsione anche a volume sostenuto. Le playlist musicali che più ami ascoltare ti faranno compagnia ovunque tu sia: oltre un giorno in funzione, senza il bisogno di ulteriori ricariche.

Al termine della promozione manca pochissimo, sfrutta l’opportunità e completa l’acquisto su Amazon: spuntando il coupon con sconto del 30% che trovi in pagina, la cassa Bluetooth Bogasing sarà tua ad un prezzo di soli 51 euro anziché 72 euro.

Minimo storico per la cassa Bluetooth Bogasing

Immergiti nel mondo della musica senza preoccupazioni grazie alla certificazione di impermeabilità IPX7. La cassa Bluetooth Bogasing è in grado di resistere efficacemente a pioggia, neve e schizzi d’acqua: può essere completamente immersa fino a 3 piedi e per circa 30 minuti. Porta la tua musica sempre con te: sotto la doccia, in piscina o in spiaggia durante le vacanze.

Con tre modalità di equalizzazione puoi personalizzare l’audio secondo i tuoi gusti, passando da toni morbidi a bassi ruvidi. La batteria potenziata della cassa Bluetooth Bogasing offre un incredibile tempo di riproduzione: ben 30 ore con una singola carica. Inoltre, la tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile fino a 60 piedi: collegamento pressoché istantaneo con molteplici dispositivi.

I modelli a disposizione stanno per finire, scegli la convenienza e metti nel carrello la tua nuova cassa Bluetooth Bogasing risparmiando circa 22 euro: la riceverai a casa in brevissimo tempo e senza spese di consegna.