Con l'app di Google TV ora puoi condividere film e programmi tramite link

L’app di Google TV ha lanciato una nuova comoda funzionalità che ti consente di condividere film e programmi TV con altri. Ora è infatti possibile inviare link a film o programmi dall’app a chiunque, direttamente dal proprio dispositivo Android o iOS. Il link condiviso includerà anche un’immagine del film o show.

Servirà comunque un abbonamento

Se la persona con cui condividi il link ha installato l’app Google TV, può cliccarci sopra per aprire l’elenco dei film o dei programmi TV. Se, al contrario, non ha l’applicazione, il link la porterà semplicemente al sito web di Google TV, mentre se ha un dispositivo Android o iOS verrà reindirizzata nell’app store per scaricare l’app.

Questa nuova funzionalità non dà all’altro utente accesso al contenuto: dovrà in ogni caso avere un abbonamento attivo oppure acquistare il film/programma TV per guardarlo. La nuova funzionalità ha infatti il solo fine di condividere il collegamento al contenuto, indirizzando alla scheda tecnica. Per guardarlo avrà bisogno di abbonarsi alla piattaforma.

Per condividere l’intera libreria di Google TV con qualcuno, esiste la Raccolta di famiglia di Google, progettata per riunire i membri della stessa famiglia. La nuova funzionalità dovrebbe entrare a pieno regime nelle prossime settimane.