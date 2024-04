Con Kraken bastano 10 euro per iniziare a fare trading di criptovalute

I nuovi record raggiunti da Bitcoin negli ultimi mesi hanno spinto numerose persone a entrare nel mercato delle criptovalute. D’altronde le previsioni degli esperti sembrano dare loro ragione, alla luce della situazione globale e dell’imminente halving, uno degli eventi più attesi dell’anno.

La volontà di iniziare a fare trading di criptovalute da sola però non è sufficiente per soddisfare le proprie esigenze. È importante infatti scegliere una piattaforma affidabile e semplice da usare, che consenta anche ai neofiti di iniziare a muovere i primi passi in questo settore con maggiore consapevolezza: un aiuto concreto in questo senso arriva da Kraken, exchange crypto per tutti, con cui bastano 10 euro per acquistare e vendere più di 200 criptovalute.

Perché scegliere Kraken per iniziare a fare trading di criptovalute

La piattaforma Kraken vanta un’esperienza di oltre dieci anni nel settore, periodo durante il quale ha guadagnato la fiducia di più di 10 milioni di clienti in 190 nazioni. Per capire che non sono semplici numeri di facciata è sufficiente dare uno sguardo al volume di trading trimestrale, che supera la ragguardevole cifra di 207 miliardi di dollari.

Affidabilità che va di pari passo con la semplicità d’uso. Kraken permette di comprare e vendere oltre criptovalute diverse in pochi minuti: tutto quello che occorre fare è creare il proprio account gratuito di Kraken e selezionare un metodo di versamento con cui ricarica il proprio conto.

Infine, per chi muove i primi passi nel settore, c’è a disposizione un ricco Centro di Supporto. In questa sezione è possibile scoprire tutto ciò che concerne il mondo delle criptovalute.

La registrazione di un nuovo account Kraken è gratuita. Ti confermiamo inoltre che per iniziare a fare trading di criptovalute con l’exchange crypto per tutti sono sufficienti appena 10 euro.