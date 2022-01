Si potranno aggiungere le note alle password in iCloud

iOS 15.4 beta consente agli utenti di aggiungere note alle password del portachiavi iCloud; sebbene sia una novità minore e più marginale rispetto alla possibilità di sbloccare il device con Face ID e mascherina sanitaria al seguito, è un'importante aggiunta che migliora la gestione dei propri dati sensibili.

iCloud: cosa cambia con iOS 15.4 Beta?

Dopo il rilascio di iOS 15.4 per gli sviluppatori all'inizio di oggi, abbiamo scoperto che l'aggiornamento include diverse nuove funzionalità. Una di queste è la (graditissima) modifica al portachiavi iCloud, che ora consente agli utenti di archiviare le note sulle proprie password.

È possibile accedere alle password archiviate in iCloud tramite il menu Password nell'app Impostazioni. Dopo aver toccato per modificare una password, ora c'è una nuova opzione per aggiungere una nota di un testo insieme ai dettagli di accesso.

Sebbene questa funzione sia abbastanza semplice, praticamente tutti gli altri gestori di password di terze parti offrono la possibilità di aggiungere note alle tue password, quindi è bello vedere che Apple sta prestando attenzione al proprio gestore di chiavi digitali.

Attenzione: segnaliamo che, come previsto, è possibile accedere alle note che aggiungi alle password solo dopo aver effettuato l'autenticazione con Touch ID o Face ID. Sfortunatamente, l'OEM di Cupertino insiste ancora nel mantenere il portachiavi iCloud come un menù all'interno dell'app Impostazioni iOS piuttosto che renderlo un'app autonoma per competere meglio con app come 1Password e LastPass, ma forse c'è ancora speranza con iOS 16.

Notiamo che iOS 15.4 beta è ora disponibile per gli sviluppatori, mentre il rilascio ufficiale è previsto per questa primavera.