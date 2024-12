Con Gemini sarà possibile telefonare e inviare messaggi a schermo bloccato

Prosegue il lavoro di Google per aggiungere nuove funzionalità in grado di trasformare Gemini in un valido assistente, anche per smartphone. E l’ultimo lido raggiunto dall’azienda è la possibilità di effettuare chiamate e inviare messaggi senza sbloccare il dispositivo.

Come funzionerà la nuova impostazione

Questa nuova funzione sta apparendo nelle impostazioni di Gemini sugli smartphone degli utenti. Una nuova voce chiamata “Gemini nella schermata di blocco” permetterà di abilitare un toggle per effettuare chiamate e inviare messaggi senza dover per forza sbloccare il display.

All’interno della stessa schermata, c’è anche una nuova opzione dedicata alle “chiamate e messaggi in uscita”. La descrizione spiega che è necessario “attivare le app di chiamata e messaggistica in Gemini affinché queste funzionalità siano operative”.

In tal senso, Google si è già mossa con un certo anticipo: alla fine di ottobre, ha iniziato a distribuire nuove estensioni Gemini proprio per le app “Telefono” e “Messaggi”. Una volta attivata la nuova impostazione, sarà possibile, appunto, telefonare oppure inviare messaggi anche a telefono bloccato.

La funzionalità è in fase di distribuzione e non è stata ancora resa disponibile a tutta l’utenza: probabilmente sarà accessibile gradualmente nelle prossime settimane.