Con Braun come appena uscito dall'estetista: il set REGALO unico

Se sei alla ricerca di una pelle liscia e perfetta senza doverti preoccupare della ricrescita di peli imbarazzanti questo Epilatore a Luce Pulsata Silk-expert Pro di Braun. In altre parole è la perfetta soluzione che cercavi da tempo.

Non fartelo scappare e acquistalo adesso su Amazon a soli 299,99€ grazie allo sconto del 25% che ti permette di risparmiare ben 100€. Che cosa aspetti? Mettilo subito nel tuo carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Amazon Prime, ricordati di attivarlo il prima possibile sul tuo account.

Bye bye estetista con Silk-expert Pro di Braun

Con questo dispositivo innovativo potrai rimuovi i peli indesiderati in 4 settimane continuando il trattamento 1-2 volte al mese avere una pelle sempre liscia e senza peli fino a 6 mesi. Grazie all’ Epilatore a Luce Pulsata Silk-expert Pro di Braun finalmente potrai goderti una pelle morbida e liscia come la seta. Ci vorranno solamente pochi minuti e meno di 1 ora per passarlo su tutto il corpo, grazie ai suoi 400.000 lampeggi che vanno sa lavorare sulle radici dei peli per un risultato efficace. Si raccomanda però di non usare la depilazione in caso di scottature, malattie della pelle e sopra i tatuaggi.

Grazie alla tecnologia del sensore SensoAdapt questo epilatore regolerà la potenza della luce pulsata in base alla tonalità della tua pelle in modo da avere un’azione perfetta ed efficace. Naturalmente consulta la tabella per sapere se i tuoi peli e la tua pelle sono adatti a questo tipo di epilazione. Con l’acquisto sono compresi anche: un rasoio Venus, una testina di precisione e una bellissima custodia per poterlo riporre e portare con te anche in vacanza.

Non aspettare un secondo in più e corri ad acquistarle il tuo Epilatore a Luce Pulsata Silk-expert Pro di Braun su Amazon a soli 299,99€ con la promozione in corso del 25%.

Con un abbonamento Prime sul tuo account Amazon potrai usufruire di consegne veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.