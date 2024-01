Con Babbel imparare una nuova lingua oggi costa la metà (-50%)

Dall’inglese all’indonesiano, dallo spagnolo al danese, dal tedesco al turco, dal francese al russo: sono alcune delle 14 lingue incluse nel piano a vita di Babbel, in queste ore in offerta a metà prezzo per la promo di inizio anno: 299,99 euro invece di 599,99 euro. Ecco il link all’offerta.

Babbel è l’app di apprendimento per lingue più famosa al mondo. Ai suoi studenti offre corsi di studio realizzati da insegnanti certificati in carne e ossa, e non da algoritmi, in più garantisce la massima flessibilità nello studio, un aspetto determinante per qualsiasi tipo di corso online. Tempo che in molti casi si rivela un fattore decisivo nel rinunciare a seguire un corso in presenza oppure online dal vivo.

Babbel Lifetime in offerta a metà prezzo

Acquistando la licenza a vita di Babbel si ha accesso completo a tutti i corsi e livelli di ciascuna lingua disponibile nel pacchetto. Ciò vuol dire che non hai bisogno di sbloccare specifici contenuti né di seguire questo o quell’altro piano di studio.

Inoltre, a seconda della lingua che si sceglie, si ha la possibilità di accedere a contenuti didattici con corsi progressivi che all’inizio si rivolgono ai principianti per poi raggiungere chi ha già un livello avanzato. Esistono poi lezioni extra su un’ampia selezione di argomenti, tra cui grammatica, frasi da “spendere” durante un soggiorno all’estero e cultura.

A tutto questo si aggiunge l’accesso totale a giochi, funzioni di ripasso e podcast, con la possibilità di effettuare il login alla piattaforma online da un numero illimitato di dispositivi.

Il piano a vita di Babbel è in promozione a 299,99 euro, grazie al 50% di sconto sul prezzo di listino (599,99 euro). E qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è possibile richiedere il rimborso entro 20 giorni dall’acquisto.

