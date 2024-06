Con Apple AirTag a 29€ non perderai più il tuo portafogli o le chiavi di casa!

Se ti è mai capitato di smarrire un oggetto importante e non vuoi che accada mai più, questo piccolo dispositivo sarà il tuo salvavita. Parliamo di Apple AirTag: un mini device con GPS che ti permetterà di monitorare qualsiasi cosa. E grazie allo sconto Amazon del -23%, potrai averlo ad appena 29,99€.

Tutte le caratteristiche di Apple AirTag

Con Apple AirTag, trovare i tuoi oggetti smarriti diventa un gioco da ragazzi. Se perdi le chiavi, la borsa o qualsiasi altro oggetto a cui hai attaccato l’AirTag, non c’è motivo di preoccuparsi. L’app Dov’è ti offre diverse opzioni per localizzare il tuo AirTag. Puoi far suonare l’altoparlante integrato e seguire il suono per trovare rapidamente il tuo oggetto nelle vicinanze. Inoltre, se possiedi un iPhone, puoi utilizzare la Posizione precisa, una funzionalità che sfrutta la tecnologia Ultra Wideband per fornire indicazioni estremamente accurate sulla posizione del tuo AirTag, anche se è nascosto.

Ma non finisce qui: se si trova lontano, la rete, composta da centinaia di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo, ti aiuterà a localizzarlo. Riceverai una notifica non appena il tuo AirTag viene rilevato da un dispositivo della rete, garantendoti di poterlo ritrovare ovunque esso sia.

In caso di smarrimento, puoi attivare la modalità Smarrito per ricevere una notifica ogni volta che il tuo AirTag viene rilevato da un dispositivo della rete. Inoltre, potrai impostare un messaggio personalizzato che verrà visualizzato da chiunque trovi il tuo AirTag, facilitando il recupero del tuo oggetto.

E ti farà piacere sapere che le comunicazioni all’interno della rete sono anonime e criptate, proteggendo così le tue informazioni personali.

Non farti scappare Apple AirTag a soli 29,99€ e dimentica la paura di perdere i tuoi oggetti preziosi!