Con Air Europa voli in America da 419€ grazie alla nuova promozione "Time to Fly"

È “Time to Fly” con la nuova promozione lanciata da Air Europa. Fino al 17 settembre, chi acquista un biglietto per volare in determinati mesi tra il 2024 e il 2025, avrà accesso a notevoli sconti su un’ampia scelta di destinazioni – dall’Europa all’America. Ma andiamo a scoprire meglio di cosa si tratta.

Come risparmiare sui voli per Europa e America

“Time to Fly” è la promozione lanciata dalla compagnia aerea spagnola Air Europa, che permette di partire con tariffe speciali. Qualche esempio? Voli per gli Stati Uniti a partire da 419 euro, per i Caraibi e il Centro America da 529 euro, in Sud America i prezzi partono da 539 euro, mentre verso l’Europa i prezzi scendono sotto i 100 euro, tra andata e ritorno.

Per accedere alla promozione, è necessario prenotare i voli tra il 2 e il 17 settembre 2024. I viaggi, invece, dovranno essere effettuati in determinati mesi per ottenere il prezzo promozionale.

Verso l’Europa (eccetto Atene) e la Repubblica Dominicana, e viceversa:

dal 31/10/2024 al 03/11/2024

dal 05/12/2024 all’08/12/2024

dal 19/12/2024 al 12/01/2025

dal 27/02/2025 al 04/03/2025

Verso l’America (eccetto Santo Domingo, Punta Cana, Santiago de los Caballeros, Asunción, Córdoba, San Pedro Sula e Salvador de Bahia), e viceversa:

dal 20/12/2024 al 12/01/2025

Le prenotazioni includono il bagaglio a mano composto da due pezzi: una valigia da inserire in cappelliera, di dimensioni 55 x 35 x 25 centimetri e peso massimo di 10 chili; una borsa a mano grande 20 x 35 x 30 centimetri. L’offerta è valida sia tramite il sito web ufficiale di Air Europa che sull’applicazione mobile, per chi prenota entro il 17 settembre.