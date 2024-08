Con 13€ prendi questo smartwatch pazzesco: è completo come un PC da polso

Con 13€ circa soltanto i più veloci avranno la possibilità di portare a casa da Amazon uno smartwatch spettacolare con display super ampio da 1,85″ e un sacco di funzionalità. Approfittare molto velocemente perché la promozione durerà pochissimo: completa l’ordine per accaparrartelo. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, se sei abbonato ai servizi Prime.

Bello un display super ampio, apprezzabile anche la qualità di immagine, ma quello che contano sono le funzioni! Perfetto per gestire le notifiche dal polso, e persino per effettuare e ricevere telefonate in vivavoce, ti stupirà per la quantità di feature dedicate allo sport e al controllo della salute.

Monitorare i battiti cardiaci, la quantità di ossigeno presente nel sangue, la qualità del tuo riposo notturno e non solo. Al momento di allenarti, puoi contare su più di 100 modalità di workout disponibili con un tocco. Avrai sotto controllo i dati principali, che potrai scaricare direttamente all’interno dell’applicazione per smartphone Android e iOS. Il contatto accidentale con acqua e sudore non sarà un problema, grazie alla certificazione IP67 che attesta la sua resistenza al contatto con i liquidi.

Approfitta adesso di questo sconto spettacolare e completa velocemente il tuo ordine su Amazon per accaparrarti questo ottimo smartwatch a 13,95€ soltanto con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Non perdere tempo prezioso: la disponibilità in promozione è limitatissima.