Comprare ADESSO il Galaxy A52 o aspettare il Samsung A53?

Rifatevi gli occhi con questi rendering del nuovo Samsung Galaxy A53 basati su recenti indiscrezioni. La domanda però sorge spontanea: a questo punto, meglio aspettare il nuovo modello o comprare quello attuale ad un prezzo super?

Samsung Galaxy A53 5G: sarà davvero così?

Abbiamo sentito parlare del Samsung Galaxy A53 da agosto. Sarà il successore della serie Galaxy A52 di ultima generazione. Un mese fa, il design di questo smartphone è trapelato tramite rendering CAD 3D. Poche settimane dopo, un designer ha collaborato con una nota pubblicazione per rendering di alta qualità di questo telefono basati su perdite.

I rendering del suddetto midrange allegati in questo articolo provengono dal designer Technizo Concept (Parvez Khan). Li ha creati per LetsGoDigital, portale noto per le coperture relative a brevetti e marchi.

Seguendo i rendering, questi sembrano essere basati su progetti CAD 3D di @OnLeaks (Steve Hemmerstoffer). Sebbene il dispositivo dovrebbe essere disponibile in quattro colori (bianco, nero, azzurro, arancione), le immagini mostrano il telefono solo in bianco. In ogni caso, hanno un look migliore rispetto ai rendering originali di ispirazione.

Molto probabilmente il telefono assomiglierà a questi nuove foto nella vita reale. Vale la pena notare che i rendering della stampa ufficiale sono apparsi di recente su Internet, anche se l'immagine era di scarsa qualità.

Secondo i rapporti precedenti, il Galaxy A53 avrà una camera principale da 64 MP come il suo predecessore. Sarà supportato da una batteria da 5.000 mAh leggermente più grande rispetto a una batteria più piccola da 4.5000 all'interno del suo predecessore.

Infine, non ci sarà un jack per cuffie da 3,5 mm e potrebbe essere alimentato da un prossimo chipset Exynos con GPU AMD mRDNA. Ci aspettiamo di saperne di più sul midrange in questione nei prossimi giorni prima del suo annuncio ufficiale.

Intanto vi segnaliamo che l'A52s si trova a soli 348,00€ su Amazon.