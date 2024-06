Compatto ma potente: il Bose SoundLink Micro è in offerta con il 31% di sconto

Robusto, ultra-compatto e con un suono sorprendentemente bilanciato e potente. Il SoundLink Micro della Bose è un ottimo altoparlante Bluetooth portatile: oggi è tuo ad un prezzo fantastico. Con lo sconto del 31%, su Amazon lo paghi 89,99€ invece di 129,95€.

Il SoundLink Micro ha un design compatto e robusto, con dimensioni di appena 3.9 x 3.9 x 1.4 pollici e un peso di circa 290 grammi. È dotato di un rivestimento in gomma morbida che offre una buona presa e una protezione efficace contro gli urti. Inoltre, ha una certificazione IPX7, che lo rende completamente impermeabile e adatto all’uso all’aperto, anche sotto la pioggia o vicino all’acqua​.

Per un altoparlante delle sue dimensioni, il SoundLink Micro offre un suono sorprendentemente potente, con bassi profondi e una riproduzione vocale chiara.

La durata della batteria è adeguata alla maggior parte degli scenari, con un’autonomia dichiarata di circa 6 ore. La ricarica avviene tramite una porta micro-USB, ed è relativamente veloce.

l SoundLink Micro supporta la connettività Bluetooth 5.0, che garantisce una connessione stabile e di qualità. È anche dotato di un microfono integrato per le chiamate e il supporto ai comandi vocali tramite Siri o Google Assistant, rendendolo versatile per l’uso quotidiano​. A questo prezzo, è un best buy totale: non farti scappare questa occasione e acquistalo sfruttando lo sconto del 31%.