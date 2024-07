Compatta, RGB e IMPERMEABILE: questa TASTIERA di SteelSeries costa solo 44€!

Se desideri da tempo una tastiera pensata proprio per le tue sessioni da gaming, che sia colorata e comoda, SteelSeries Apex 3 TKL ha tutte le carte in regola. Prima di scoprire tutti i dettagli ti basterà sapere che, grazie allo sconto Amazon, la pagherai solamente 44,99€!

Tutte le caratteristiche della tastiera SteelSeries

Con un design TKL compatto, questa tastiera elimina il tastierino numerico, garantendo una maggiore libertà di movimento. Questa scelta è perfetta per le scrivanie con spazio limitato e permette una posizione di gioco migliore, massimizzando lo spazio disponibile per il mouse e per i movimenti ampi durante le sessioni di gioco intense.

Sotto i tasti vi sono degli switch silenziosi e resistenti targati SteelSeries, i quali garantiscono una risposta tattile, riducendo al minimo il rumore durante il gioco o la digitazione notturna. E grazie alla tecnologia anti-ghosting, ogni pressione del tasto viene registrata con precisione, anche durante le azioni di gioco più frenetiche.

Una delle chicche migliori è sicuramente la protezione IP32 contro acqua e polvere, che permette alla tastiera di resistere a fuoriuscite accidentali di liquidi e alla polvere, garantendoti di concentrarti sul gioco senza preoccuparti di danneggiare la tua tastiera.

Oltre ai tasti classici, questa tastiera offre controlli multimediali dedicati che offrono un accesso rapido e intuitivo alle funzioni essenziali. La rotella del volume cliccabile consente di regolare rapidamente il volume del tuo audio, mentre i tasti multimediali ti permettono di riprodurre, mettere in pausa, saltare brani o regolare la luminosità con un semplice tocco. Infine, la tastiera offre poi un’illuminazione RGB a 8 basata su 16,8 milioni di colori personalizzabili, permettendoti di creare effetti di luce incredibili.

Rendi la tua postazione “da gaming” grazie all’incredibile tastiera SteelSeries Apex 3 TKL proposta a soli 44,99€, anziché i classici 54,99€!