Compatta e super-completa: la STAMPANTE HP al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Che sia per università o per lavoro, avere una stampante in casa è essenziale. E se non hai ancora trovato il modello perfetto, ricco di funzionalità e in offerta, ci pensa Amazon. Con un ribasso del -14%, potrai acquistare il modello HP LaserJet Pro MFP 3002dw al prezzo più basso di sempre: 145,00€!

Tutte le caratteristiche della stampante HP

Questa stampante è dotata di caratteristiche innovative che incrementano notevolmente la tua produttività, come la stampa fronte e retro automatica, che consente di risparmiare tempo e carta, permettendoti di ottenere documenti completi alla metà del tempo necessario. Con una velocità di stampa che raggiunge le 33 pagine al minuto in bianco e nero, infatti, garantisce una produttività ottimale per qualsiasi ufficio frenetico.

Oltre a questo, la stampante supporta anche la stampa da dispositivi mobili grazie alla connettività Wi-Fi e alle tecnologie di stampa mobile come Apple AirPrint e Mopria, rendendo facile e immediato stampare direttamente da smartphone, tablet e altri dispositivi.

In termini di qualità di stampa, la sua risoluzione di stampa di 1200 x 1200 dpi, produce stampe nitide e dettagliate, ideali per testi, grafici e immagini.

Per quanto riguarda le cartucce toner, è compatibile con le cartucce HP 149A Nero W1490A, che offrono un’autonomia di stampa fino a 2.900 pagine, e le cartucce HP 149X Nero W1490A, ad alta capacità, che permettono di stampare fino a 9.500 pagine.

All’interno della confezione troverai la stampante, una cartuccia originale preinstallata, una guida introduttiva e il cavo di alimentazione, tutto il necessario per iniziare subito a lavorare con la tua nuova stampante.

Aumenta la tua produttività quotidiana con la stampante HP LaserJet Pro MFP 3002dw, scontata a soli 145,00€ al posto dei classici 169,48€ di listino!