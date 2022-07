Come una VPN può salvarti la vacanza

Nella vita dobbiamo essere ottimisti, sempre, ma purtroppo quando si parla di Web è necessario essere realisti. Non possiamo pensare di navigare online senza protezione e rimanere impuniti a lungo. Questa idea deve essere chiara, soprattutto quando parliamo di viaggi e vacanze. Una VPN può salvarti la vita.

Sembra una frase troppo grossa per essere pronunciata, ma all’effettivo è così. Andare in vacanza, in Italia o all’estero, nasconde dei pericoli soprattutto lato internet e connessioni. Ecco perché proteggersi con una VPN non solo è una scelta saggia, ma indispensabile. Come mai?

Non c’è solo una risposta a questa domanda, ma più di un motivo. Esaminarli tutti renderà più consapevole chiunque del fatto che oggi con la sicurezza online non si scherza e perciò dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per metterci al sicuro.

Scopriamo quindi perché una VPN può davvero proteggerci la vita in vacanza e, successivamente, quale servizio è meglio scegliere per funzionalità e affidabilità. Insomma, dedicare alcuni minuti alla lettura di questo articolo ti permetterà perlomeno di evitare tristi conseguenze.

VPN: perché può salvarti le vacanze

Una VPN può salvarti le vacanze in molti modi che forse nemmeno immagini. Tutti noi sappiamo che il Web è pieno di predatori pronti a sfruttare ogni occasione per rubare i nostri dati bancari e personali. Perciò muoversi per tempo con un’adeguata protezione è indispensabile.

Pochi però sanno che con una VPN possiamo risparmiare sui voli aerei. Molti motori di ricerca, ma anche portali delle compagnie aeree, mostrano i prezzi in base all’area geografica dalla quale ti colleghi. Perciò, selezionando un server di un Paese dove la vita costa meno otterrai prezzi più economici.

Un altra cosa che una VPN fa è quella di proteggerti quando accedi a reti WiFi sconosciute. Metti caso che è contro i tuoi principi collegarti a una rete WiFi pubblica, ma all’estero non vuoi utilizzare quella offerta dalla struttura ricettiva?

Come fai a sapere se qualcuno, proprio tramite quella connessione, non riesce a controllare la tua navigazione e i tuoi dati? Grazie a una VPN non solo potrai collegarti in totale sicurezza, ma potrai sfruttare anche gli HotSpot WiFi gratuiti disponibili sia in Italia che all’estero. La tua navigazione sarà crittografata a livello militare.

Infine, perché buttare via i soldi quando ti trovi all’estero e non puoi guardare la tua serie preferita su Amazon Prime Video? Sì, perché, come ben sai, tutte le piattaforme streaming on demand impongono limiti geografici fuori dal Paese in cui hai sottoscritto l’abbonamento.

Con una VPN, invece, selezionando uno dei server posizionati in Italia, potrai accedere alle tue piattaforme, per cui paghi l’abbonamento ogni anno o mese, da qualsiasi luogo fuori dall’Italia. Inoltre, molte hanno anche server ottimizzati per fornire una connessione ancora più veloce e fluida.

Quale servizio scegliere

Ora ti starai chiedendo, tra tutte quelle disponibili, quale VPN è meglio scegliere. Si tratta di una domanda da un milione di dollari? Non esattamente, perché se cerchi il meglio al miglior prezzo la risposta è solo ed esclusivamente una: ExpressVPN.

Ottienila al 35% di sconto e attiva subito sui tuoi dispositivi tutta lo protezione che ti offre. Potrai fare tutto ciò che ti abbiamo menzionato sopra e molto di più. La tua privacy sarà protetta non solo da tracker e cybercriminali, ma anche dalla VPN stessa che non registrerà mai i tuoi dati così come la cronologia di navigazione e altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.