VPN, prenota il tuo nuovo volo risparmiando: ecco come fare

Grazie a una buona VPN puoi fare davvero molte cose, anche risparmiare sulla prenotazione dei voli verso la destinazione delle tue prossime vacanze. Se non ci credi faresti meglio a leggere questo articolo dove ti spiegheremo il perché e, soprattutto, come poterlo fare.

Iniziamo però a chiarire, per chi ancora muove i primi passi in questo mondo, che cos’è una VPN. Fondamentalmente si tratta di un software da installare su qualsiasi dispositivo per proteggere la tua navigazione online. In pratica crea un tunnel crittografato e protetto che nasconde le tue informazioni personali.

Questo è utile in caso ci sia un cybercriminale pronto a carpire i tuoi dati bancari quando effettui un acquisto online oppure mentre stai consultando il tuo conto corrente tramite Home Banking. La stessa cosa vale quando accedi a diversi servizi tra cui quelli offerti dalle piattaforme di streaming on demand.

Queste consentono l’accesso solo dal Paese in cui è stato sottoscritto l’abbonamento o, se gratuite, mostrano i contenuti disponibili solo per quell’area geografica. Con una VPN è possibile aggirare queste limitazioni perché sarà come avere il nostro dispositivo proprio dove serve per fruire dei contenuti.

Una cosa simile succede anche quando dobbiamo prenotare un volo. Molto spesso le compagnie aeree, tramite un sistema di tracciamento, riescono ad aumentare il prezzo a seconda del luogo in cui ci stiamo collegando. In pratica, gestiscono tariffe differenti per aree di mercato specifiche.

Possiamo evitare questo grazie a NordVPN. Questa VPN è davvero incredibile perché non permette a nessuno di registrare la nostra posizione o di capire da dove stiamo effettuando il nostro acquisto. Attivandola sul nostro dispositivo al costo di due caffè al mese, risparmieremo diversi soldi quando dovremo acquistare i biglietti aerei per le prossime vacanze.

VPN: la soluzione per risparmiare sui voli

No, non stai vivendo in un sogno. Nella realtà esiste un’ottima soluzione per ovviare la pratica che le compagnie aeree adottano per aumentare il costo dei biglietti nel momento in cui decidiamo di acquistarli online per qualsivoglia destinazione. Questa si chiama VPN.

Potrai così effettuare una ricerca dei voli al miglior prezzo dall’Italia o da qualsiasi altro Paese nel mondo senza che la tua posizione sia identificata. Dovrai solo selezionare un server tra quelli messi a disposizione dalla VPN che hai installato sul dispositivo.

Modificando la tua posizione, eviterai che i sistemi utilizzati dalle compagnie aeree modifichino le tariffe dei prezzi sui biglietti solo perché li stai acquistando dall’Italia. In questo modo penseranno che tu lo stia facendo da un altro Paese.

Il segreto però è quello di selezionarne uno dove il reddito pro capite è molto più basso rispetto al nostro. Così facendo ti assicurerai le migliori tariffe sempre e comunque nonostante il periodo, più o meno caro, o la destinazione.

Ottieni NordVPN e inizia a risparmiare oggi stesso. Sia che devi prenotare voli o acquistare altro, questa VPN è una tra le migliori perché offre funzionalità complete a questo scopo. Potrai anche ottimizzare lo streaming di film, giochi e altri contenuti. Inoltre, ti garantirà il massimo della protezione navigando in totale anonimato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.