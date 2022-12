Come vedere Salernitana-Milan in streaming dall'estero

Il Campionato di Serie A TIM 2022/23 sta per ricominciare alla grande. Mercoledì 4 gennaio 2023 saranno 20 le squadre a scontrarsi dando di nuovo il via alla lotta per lo scudetto dopo quasi un mese di pausa. Alle ore 12:30 fischierà il calcio di inizio per Salernitana-Milan, una delle dieci partite in programma.

Chi vincerà? I pronostici prevedono la vittoria del Milan per un 65%. Chissà se avranno ragione. Ad ogni modo, tutti gli appassionati non vedono l’ora di godersi questo match tanto atteso. Se ti trovi all’estero sappi che puoi accedere al tuo abbonamento DAZN senza problemi.

L’importante è che tu ti trovi in un Paese membro dell’Unione Europea. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Salernita-Milan in streaming dall’estero: quando ti serve una VPN

Di contro, se ti trovi in un Paese fuori dall’Unione Europea, o che non è elencato da DAZN tra quelli compatibili con la portabilità transfrontaliera, dovrai affidarti a una buona VPN. Per vedere Salernitana-Milan attiva subito NordVPN.

Grazie ai suoi server, questo provider è costantemente aggiornato per aggirare le restrizioni geografiche di questa e di tutte le altre piattaforme di streaming. Potrà venirti utile per accedere ai tuoi contenuti preferiti da qualsiasi luogo anche quando non ti trovi in Italia.

Dovrai semplicemente cambiare la tua posizione virtuale. Non importa il Paese o la zona in cui ti trovi. Con NordVPN selezioni un server italiano e il gioco è fatto. In un attimo potrai accedere a DAZN o ad altri servizi di streaming anche dall’estero senza problemi.

Sbrigati perché il 4 gennaio 2023 è vicino. Approfitta subito degli ottimi sconti riservati per chi riesce ancora a ottenere l’Offerta di Natale. Scegli NordVPN per vedere Salernitan-Milan dall’estero senza limiti né censure.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.