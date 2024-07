Come vedere le migliori serie di Apple TV+ gratis per 3 mesi

Le serie originali di Apple TV+ sono tra le produzioni più apprezzate dell’intero panorama dell’intrattenimento in streaming e oggi è possibile vederle gratis per 3 mesi. Come? Semplicemente acquistando un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Infatti, Apple regala 3 mesi di Apple TV+ scegliendo uno dei dispositivi idonei per la promozione tra quelli appena menzionati e non è un omaggio da poco, se si pensa che la prova gratuita del servizio è solitamente di 7 giorni. Ricordiamo brevemente che per attivare la promo è necessario accedere con il proprio ID Apple sul nuovo dispositivo, aprire l’app Apple TV e confermare l’attivazione nel banner che appare a video. Se non dovesse comparire nulla basterà andare nella scheda Apple TV+ e da lì attivare i 3 mesi di visione gratuita.

Le migliori serie TV da vedere in streaming su Apple TV+

Il catalogo di Apple TV+ propone molte serie di genere assai diverso tra loro per accontentare i gusti di tutti quanti. I clienti che scelgono di attivare Apple TV gratis per 3 mesi devono però vedere almeno alcune delle produzioni più acclamate da critica e pubblico. Eccone una selezione che vuole solo fornire alcuni spunti per iniziare con lo streaming su Apple TV+:

Ted Lasso – La serie TV ambientata nel mondo del calcio è una delle migliori per quanto riguarda il genere sportivo. La trama racconta le vicende di un allenatore di football americano, Ted Lasso, che abbandona il suo lavoro al college e gli Stati Uniti per trasferirsi in Inghilterra, dove diventa l’allenatore del Richmond, una squadra fittizia della Premier League;

The Morning Show – Serie con Jennifer Aniston che ci porta dietro le quinte di un morning show della TV americana. Se pensate che ill dietro le quinte del piccolo schermo sia tutto rose e fiori vi ricrederete;

See – Una serie di genere distopico – fantasy in cui un virus ha reso ceca l’intera umanità facendola sprofondare per alcuni secoli in una sorta di nuovo Medioevo. Le cose cambiano quando un giorno nascono alcuni individui dotati della vista. Il protagonista di See è Jason Mamoa, qui nel ruolo di un padre con l’obiettivo di mettere in salvo la sua famiglia;

For All Mankind – Serie distopica che vede i sovietici usciti vincitori della corsa alla Luna. La narrazione parte infatti dal presupposto che sia stata proprio l’Unione Sovietica a dare il via all’esplorazione spaziale e questo porterà lo spettatore in un mondo assai diverso dalla realtà odierna;

Severance – Serie TV che racconta un mondo in cui un’azienda impone ai suoi assunti un intervento chirurgico che ha lo scopo di dividere in due la loro memoria. L’obiettivo è separare i ricordi di ciò che avviene al lavoro da quelli relativi alla vita privata;

Servant – Serie thriller ispirata alle opere di M. Night Shyamalan, che tra l’altro firma la regia di alcuni episodi. La trama ha per protagonista una giovane tata chiamata ad accudire nientemeno che un bambolotto. La datrice di lavoro pretende che esso sia trattato come un bambino vero…;

Slow Horses – Gary Oldman è protagonista di un agente dai metodi non proprio ortodossi una storia di spie all’ombra dell’MI5;

Lezioni di chimica – Serie con protagonista Brie Larson nei panni di una chimica che sfida ogni convenzione e ostilità nell’America maschilista e conservatrice degli anni ’50 e ’60. Una realtà difficile per una donna scienziata intenzionata a dimostrare tutto il suo valore.

Come si può capire, sulla piattaforma della Mela ci sono tante serie da vedere e tanti spunti per riflettere. Approfittare della promo con 3 mesi gratis di Apple TV+ diventa quindi un obbligo se si ha intenzione di acquistare un nuovo dispositivo Apple. In caso contrario è sempre possibile abbonarsi ad Apple TV+ al costo di 9,99 euro al mese con la possibilità di disdire in qualsiasi momento in piena autonomia.