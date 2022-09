Come vedere Juventus-Benfica gratis su Prime Video

È tutto quasi pronto per il debutto casalingo stagionale della UEFA Champions League di una delle squadre italiane più amate della storia. Una partita molto attesa quella di Juventus-Benfica, che andrà in onda mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 21.

Ma dove e come sarà possibile vedere questo super match tanto atteso? Questo è uno degli incontri selezionati da Amazon per essere trasmessi in diretta streaming sulla sua piattaforma Prime Video. Perciò è necessario un abbonamento attivo a questo servizio.

Se ancora non sei un cliente Prime Video non disperare perché diventarlo è semplice, veloce e gratis. Sì, hai proprio capito bene. Infatti, iscrivendoti subito ad Amazon Prime Video attivi la prova gratuita di 30 giorni con accesso a tutti i contenuti disponibili a catalogo, tra cui film, serie TV, show e la UEFA Champions League.

Juventus-Benfica su Prime Video: guardala gratis con questo metodo

Quindi, il calcio di inizio di Juventus-Benfica è previsto per mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 21. Potrai goderti tutta la partita con la qualità che solo Amazon Prime Video può offrirti. Non solo avrai tantissime informazioni prima della partita, ma potrai consultarne tante altre durante questo match.

Perciò potrai accedere a una qualità superlativa per vedere le migliori partite della UEFA Champions League solo su Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming live e on demand gestita dall’omonimo colosso dello shopping online.

Se non hai un abbonamento attivo non devi far altro che collegarti al link della promozione speciale. Lì dovrai registrare un nuovo account Prime Video che ti permetterà di accedere a tutti i contenuti del catalogo, molto ricco, gratis per 30 giorni.

Ciò vuol dire che mercoledì 14 settembre 2022 vedrai Juventus-Benfica senza dover spendere un centesimo. Al termine della prova gratuita l’abbonamento si rinnoverà al costo stabilito in fase di registrazione con cadenza mensile oppure annuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.