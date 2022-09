Champions League, tutte le partite di settembre: come vederle in streaming

La UEFA Champions League è pronta al calcio di inizio per la sua nuova stagione 2022/23. Sul sito ufficiale sono già state pubblicate tutte le partite programmate per il mese di settembre 2022. Ma come e dove potrai vederle tutte?

I diritti di questo importantissimo torneo anche quest’anno sono di Sky che trasmetterà tutti i match in programma. Di conseguenza, verranno trasmessi in diretta anche su NOW TV, la piattaforma streaming gestita dal colosso della Pay-TV.

Tuttavia, anche quest’anno è stata riconfermata una novità molto apprezzata. Su Prime Video potrai vedere alcune delle partite in programma. Proprio in questi giorni Amazon Prime Video ha annunciato gli incontri che trasmetterà in streaming a settembre e a ottobre 2022.

Scopriamo insieme il calendario completo della UEFA Champions League di settembre. In questo modo, per quelle sere sapete di non dover prendere altri impegni. Ci aspetta un campionato davvero emozionante con le nostre squadre italiane in corsa per la coppa.

Champions League: il calendario completo di settembre

La UEFA Champions League è pronta per iniziare con questo nuovo campionato, speriamo lo siano anche tutte le squadre che si sfideranno in questo ambito torneo. La fase a gironi inizierà il 6 settembre e terminerà il 2 novembre.

La finale di Champions League 2022/23 si giocherà il 10 giugno 2023 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul. Ma prima di questa emozionante partita, scopriamo il calendario completo delle partite che si disputeranno lungo tutto il mese di settembre 2022:

6 settembre 2022

Dinamo Zagabria – Chelsea (18:45)

Dortmund – Copenhagen (18:45)

Salisburgo – Milan (21:00)

Celtic – Real Madrid (21:00)

Lipsia – Shakhtar (21:00)

Siviglia – Man City (21:00)

Paris – Juventus (21:00)

Benfica – Maccabi Haifa (21:00)

Dinamo Zagabria – Chelsea (18:45) Dortmund – Copenhagen (18:45) Salisburgo – Milan (21:00) Celtic – Real Madrid (21:00) Lipsia – Shakhtar (21:00) Siviglia – Man City (21:00) Paris – Juventus (21:00) Benfica – Maccabi Haifa (21:00) 7 settembre 2022

Ajax – Rangers (18:45)

Frankfurt – Sporting CP (18:45)

Napoli – Liverpool (21:00)

Atlético – Porto (21:00)

Club Brugge – Leverkusen (21:00)

Barcelona – Plzeň (21:00)

Inter – Bayern (21:00)

Tottenham – Marsiglia (21:00)

Ajax – Rangers (18:45) Frankfurt – Sporting CP (18:45) Napoli – Liverpool (21:00) Atlético – Porto (21:00) Club Brugge – Leverkusen (21:00) Barcelona – Plzeň (21:00) Inter – Bayern (21:00) Tottenham – Marsiglia (21:00) 13 settembre 2022

Plzeň – Inter (18:45)

Sporting CP – Tottenham (18:45)

Liverpool – Ajax (21:00)

Rangers – Napoli (21:00)

Porto – Club Brugge (21:00)

Leverkusen – Atlético (21:00)

Bayern – Barcellona (21:00)

Marsiglia – Frankfurt (21:00)

Plzeň – Inter (18:45) Sporting CP – Tottenham (18:45) Liverpool – Ajax (21:00) Rangers – Napoli (21:00) Porto – Club Brugge (21:00) Leverkusen – Atlético (21:00) Bayern – Barcellona (21:00) Marsiglia – Frankfurt (21:00) 14 settembre 2022

Milan – Dinamo Zagabria (18:45)

Shakhtar – Celtic (18:45)

Chelsea – Salisburgo (21:00)

Real Madrid – Lipsia (21:00)

Man City – Dortmund (21:00)

Copenhagen – Siviglia (21:00)

Juventus – Benfica (21:00)

Maccabi Haifa – Paris (21:00)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.