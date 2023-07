Come utilizzare una VPN senza ERRORI sui tuoi dispositivi

Una buona VPN è in grado di proteggere notevolmente tutti i tuoi dispositivi. Tuttavia è importantissimo, se non indispensabile, utilizzarla correttamente per evitare problemi di sicurezza. Come puoi installarla, attivarla e metterla in funzione senza errori? Per prima cosa è importantissimo scegliere la migliore sul mercato. Valuta in base a sicurezza, privacy e ottimizzazione che offre. Ad oggi riteniamo che NordVPN, in offerta speciale, sia un’ottima scelta.

Con oltre 5700 server di proprietà, i suoi tecnici aggiornano costantemente le varie funzionalità per garantire il massimo della protezione e dell’anonimato. Inoltre, grazie a Threat Protection, hai anche 3 sistemi di protezione inclusi. Primo, un anti-malware in grado di bloccare qualsiasi attacco malware e hacker proveniente dal web. Secondo, un anti-tracker che protegge da attività di monitoraggio online. Terzo, un ad-blocker che nasconde pubblicità, banner e pop-up.

Ovviamente tanto dipende anche dalle scelte che un utente fa online nonostante abbia attiva una VPN. Meglio evitare di fornire troppi dati personali su siti internet sconosciuti o conosciuti da poco. Anche ChatGPT e il suo sistema di Intelligenza Artificiale che sta andando di moda in questo periodo, per altro molto utile, richiede attenzione. Evita di fornire troppe informazioni sensibili anche se hai attiva NordVPN. Un servizio di questo tipo fornisce un alto grado di sicurezza, ma la nostra prudenza e attenzione lo completano.

VPN: utilizzala senza errori

Come puoi utilizzare una VPN senza commettere errori? Innanzitutto scegliendone una sicura e affidabile. Meglio non affidarsi troppo a quelle gratuite perché molte funzionalità sono limitate. NordVPN, a un prezzo interessante, per sua scelta ha approvato e rispetta la politica No-Log. Questo significa che hai il massimo della privacy perché nemmeno l’azienda e i suoi operatori controllano e registrano i tuoi dati e le informazioni della tua navigazione online.

Puoi stare tranquillo che se Enti Governativi o ISP dovessero chiedere a NordVPN i dati dei suoi utenti lei non potrebbe fornirli proprio per i suoi termini e condizioni. Tuttavia, per ottenere il massimo della protezione, è bene installare l’app su tutti i tuoi dispositivi per garantire la tua privacy. Se solo uno rimane scoperto, un attacco malevolo potrebbe vanificare il lavoro di protezione su tutti gli altri. Fortunatamente NordVPN permette l’installazione e l’attivazione della sua VPN su un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente.

