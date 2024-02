Come utilizzare Apple Sports sul tuo iPhone

Lo smartphone è un dispositivo versatile che offre una miriade di funzionalità, tra cui la possibilità di seguire gli sport in tempo reale sfruttando le diverse applicazioni disponibili. Infatti, grazie all’evoluzione delle applicazioni, non è più necessario accedere al browser web per cercare le informazioni più rilevanti su un campionato o i risultati di una partita di qualsiasi sport. Perché seguire uno sport e sostenerlo è qualcosa che va oltre la semplice curiosità e Apple, comprendendo l’importanza dello sport per gli utenti, ha lanciato la sua applicazione Apple Sports su Iphone. Un’applicazione che fornisce statistiche, punteggi e quote di scommessa in tempo reale per i principali campionati sportivi. Attualmente, l’applicazione è disponibile ufficialmente solo per gli utenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada, e richiede un iPhone che supporta la versione iOS 17.2 o successive. In attesa del lancio ufficiale anche in Italia, approfondiamo la conoscenza dell’applicazione Apple Sports e le modalità per scaricarla anche in Italia con l’utilizzo di una VPN.

Apple lancia l’app Apple Sports

Apple ha introdotto ufficialmente l’app Apple Sports il 21 febbraio 2024, permettendo agli appassionati di sport di seguire e monitorare i punteggi e tutte le statistiche rilevanti di un campionato, tutto all’interno di un’unica app gratuita.

L’obiettivo di Apple è fornire un’applicazione con un’interfaccia minimalista che mostra in modo diretto, ma completo, tutte le caratteristiche importanti per chi segue o è alla ricerca di informazioni su uno sport specifico, come i punteggi, i dettagli sulla formazione, le quote di scommesse dal vivo e le diverse statistiche, tutto in tempo reale. Sicuramente uno dei principali vantaggi dell’app Apple Sports è la possibilità di controllare, quando si desidera e in ogni momento, tutte le novità e i punteggi di un campionato o di una squadra.

L’applicazione include una sezione che permette di controllare le partite in diretta o quelle future e le relative informazioni. Inoltre, offre la possibilità di creare un profilo personale per gestire e salvare le partite preferite, rendendole sempre facilmente accessibili, nella pagina “I miei campionati”. Inoltre, è possibile anche navigare e cercare altre partite o campionati dall’elenco del menu generale, al di là dei preferiti. Questa flessibilità rende Apple Sports uno strumento estremamente utile per tutti gli appassionati di sport.

Apple Sports per chi è disponibile

L’Apple Sports è attualmente disponibile per gli utenti degli Stati Uniti, Canada e Regno Unito, ed è compatibile con gli iPhone con l’aggiornamento iOS 17.2 e tutte le versioni successive. Nella pratica, Apple Sports può essere scaricata dall’App Store seguendo pochi e semplici passaggi. Basterà accedere App Store e dalla pagina di Apple Sports procedere su Ottieni. Anche se, al momento, in Italia l’applicazione non è ancora disponibile. Tuttavia, per coloro che desiderano superare queste limitazioni, è possibile utilizzare una VPN compatibile con iOS per modificare la localizzazione e di conseguenza il paese nell’App Store. Inoltre, l’uso di una VPN non permette solo di superare i limiti d’accesso ma offre un livello di sicurezza e privacy maggiore, proteggendo i dati crittografando il traffico.

Dopo aver scaricato l’app, le possibilità di ricerca sui campionati sono comunque al momento limitate. Si prevede un’evoluzione futura dell’app e la sua disponibilità in tutto il resto del mondo. Nell’effettivo, su Apple Sports, è possibile monitorare i seguenti tornei e campionati sportivi: MLS, NBA, NCAA maschile e femminile, NHL, Bundesliga, LaLiga, Liga MX, Ligue 1, Premier League, Serie A.

Le alternative all’Apple Sports

La nuova applicazione di Apple, Apple Sports, rappresenta sicuramente una rivoluzione nel panorama delle applicazioni dedicate allo sport. Mentre si attende l’arrivo ufficiale in Italia, esistono diverse applicazioni alternative che possono essere sfruttate. Inoltre, come altre applicazioni Apple, l’utilizzo è limitato agli utenti iPhone e non per Android.

Pertanto, sia durante l’attesa che dopo la disponibilità in Italia, è possibile utilizzare altre applicazioni che permettono di seguire le squadre preferite con tutte le informazioni necessarie, anche su Android. Entrando più nel dettaglio, per una categoria come il calcio, è possibile sfruttare diverse applicazioni. One Football, disponibile sia per Android che per iOS, permette di controllare in una grafica accattivante e intuitiva tutti i risultati del calcio. Inoltre, offre la possibilità di visionare video delle partite e di controllare tutte le informazioni più salienti del calciomercato.

Sulla stessa linea, è presente anche l’applicazione Forza Football, anch’essa disponibile per Android e iOS, permette di controllare e visionare tutte le informazioni delle partite di calcio di più di 400 campionati, comprese le competizioni europee come la Champions League e l’Europa League. Per un’applicazione più completa che comprende diverse discipline sportive oltre al calcio, come il tennis, il football americano, il basket, per un totale di 30 discipline sportive, è possibile sfruttare Diretta Flashscore. Anche in questo caso, non mancano le informazioni sulle partite relative allo sport selezionato e la possibilità di attivare notifiche per un goal o per qualsiasi altra informazione che si desidera ricevere.