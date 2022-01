Come usare il Green Pass per scoprire quale Pokémon siete!

Il Green Pass, il certificato che attesta la vaccinazione contro il Covid-19 o un recente esito negativo con un tampone, può essere utilizzato anche nel mondo dei videogiochi. In particolare, con un gioco della serie Pokémon.

È una cosa che è stata scoperta praticamente per caso e per curiosità soltanto di recente e che, come spesso accade per queste cose, è diventata velocemente virale. Adesso tutti provano a scoprire che Pokémon sono grazie al proprio codice QR e se volete saperlo anche voi spieghiamo adesso come fare!

Che Pokémon sei? Te lo dice il Green Pass! – La Guida

Tutto quello che vi serve è il QR del vostro Green Pass, un Nintendo 3DS e una copia di Pokémon Ultrasole o Pokémon Ultraluna. Questi due capitoli della serie includono infatti una funzione che permette di scannerizzare un codice QR per ottenere un mostriciattolo tutto personale. Ecco dunque come procedere:

Avviate il gioco e preparate il Green Pass; Aprite il menu di gioco; Selezionate la voce “Scanner QR” che si trova scendendo in basso tra le voci disponibili; Si avvierà la fotocamera del Nintendo 3DS, inquadrate il codice QR ed effettuate la scansione; Al termine della procedura, vi comparirà il Pokémon che, secondo gli intricati sistemi del gioco, corrisponde al vostro Certificato Vaccinale!

Quando Nintendo ha pubblicato i due titoli nel 2017 di certo non pensava ad un utilizzo di questo tipo per la funzionalità: nessuno di noi ovviamente immaginava di trovarsi anche solo a pensare una situazione del genere.

In ogni caso, se siete fan dei Pokémon e possedete ancora un “vecchio” 3DS con i relativi episodi sopraindicati non vi rimane che fare un tentativo e scoprire qual è il vostro animaletto tascabile associato al Green Pass. E non dimenticate di farcelo sapere tramite il modulo commenti, siamo ovviamente molto curiosi!