Per quanto gli smartphone Android siano mediamente muniti di almeno 8 GB di RAM e specifiche hardware di altissimo livello, alcune volte è necessario svuotare la cache di uno smartphone per correggere qualche piccolo bug che può capitare di tanto in tanto. La cache è una struttura essenziale di Android – e in generale di ogni sistema operativo – che viene utilizzata per conservare file temporanei che potrebbero tornare utili e che sarebbe troppo dispendioso dover richiamare da zero in memoria, sia in termini di prestazioni che di costi energetici.

Di tanto in tanto, però, anche le cose fatta con un certo criterio possono andare incontro a qualche piccola indecisione: per quanto riguarda le applicazioni Android, la cache può raggiungere dimensioni piuttosto importanti (in termini di GB) e potrebbe anche rallentare il telefono. Per quanto motivo ti spieghiamo come svuotare la cache del tuo smartphone Android.

Disclaimer: questo articolo mostra le schermate provenienti da un Google Pixel 6 con Android 12 a bordo. Piccole differenze a parte, per svuotare la cache è necessario seguire sempre gli stessi passaggi.

Come svuotare la cache del tuo smartphone Android

Per prima cosa è necessario selezionare l’applicazione Android di cui si vuole svuotare la cache. Questa operazione può essere svolta seguendo due strade differenti che portano allo stesso risultato: tramite il pannello Impostazioni > App oppure tramite una pressione prolungata sull’icona dell’applicazione target.

Per comodità prendiamo in considerazione il secondo metodo, sicuramente più rapido e immediato. Se, ad esempio, vuoi svuotare la cache di Apple Music (o di qualsiasi altra applicazione Android) devi seguire questi passi:

Fai un tap prolungato sull’icona dell’app

Tappa sulla piccola icona con la “i”

Seleziona il pannello “Spazio di archiviazione e cache”

Tappa sull’icona con il testo “Svuota cache”

Un altro metodo forse ancora più rapido per svuotare la cache è tramite l’ottima applicazione Google Files disponibile gratuitamente a questo link del Play Store. Una volta installata e avviata, puoi svuotare la cache del tuo telefono selezionando il tab “Cancella” in basso e tappando poi sulla voce “Cancella xxx MB” alla voce File indesiderati.

In questo modo non solo hai recuperato spazio nel telefono, ma eventualmente hai anche corretto qualche piccolo bug che impediva all’app di funzionare come si deve.