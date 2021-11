Come sostituire la porta Lightning dell'iPhone con una Type C

Sì, ora potete tecnicamente costruire il vostro iPhone con USB Type C. Certo, dovete essere un minimo “esperti” nell'hacking hardware, proprio come lo è stato il creatore Ken Pillonel. L'uomo ha messo in rete tutti i passaggi che ha eseguito per effettuare la rimozione dell'elemento.

Ora potete crearvi da soli l'iPhone con Type C

Lo studente di ingegneria robotica Ken Pillonel ha affascinato il mondo dell'Internet il mese scorso con un hack selvaggio; il ragazzo è riuscito a inserire una porta USB-C funzionante all'interno di un iPhone X, trasformando, di fatto, il melafonino in un gadget dotato del nuovo standard.

Ora, Pillonel ha pubblicato un video molto più dettagliato che mostra come è riuscito a portare a termine il processo. Unitamente a ciò, ha rilasciato un repository Github con dettagli tecnici, istruzioni CNC e informazioni sul PCB personalizzato che ha progettato per chiunque abbia il coraggio di provare a fare un'operazione simile.

Il video di 13 minuti mostra il cuore pulsante della mod di Pillonel, che è anche semplice, in teoria: basta combinare una connessione da Lightning a USB-C insieme in una catena a margherita per imitare l'architettura di una porta USB-C adeguata.

Il video mostra praticamente l'intero processo di sviluppo. È un bel viaggio, che va dalla prova dei prototipi concettuali, al reverse engineering del connettore Lightning (e infine, al reverse engineering di un falso connettore Lightning), all'ordinazione di una scheda circolare flessibile personalizzata e alla lavorazione della custodia dell'iPhone per adattarla al connettore USB-C fisicamente più grande .

Il video mostra anche quanto sia stato difficile montare i circuiti aggiuntivi, con la scheda piegata su entrambi i lati dell'hardware del Taptic Engine di Apple per spremere tutti i componenti necessari.

Pillonel sta anche mettendo all'asta il suo prototipo originale su eBay, dove l'offerta ha già raggiunto la quota di 3,400 dollari al momento della pubblicazione di questo articolo, per chiunque abbia tasche profonde che sia interessato a un proprio iPhone USB-C. Pillonel fa notare che chiunque acquisti il ​​telefono non dovrebbe ripristinarlo, aggiornarlo o cancellarlo, aprirlo o “usarlo come telefono quotidiano”.

Infine, il ragazzo ha reso l'intero progetto open source in modo che altri possano basarsi sul suo lavoro esistente, sia che si tratti di realizzare modelli di iPhone X USB-C più personalizzati o di portare il design su altri iPhone.