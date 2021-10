Avete mai visto un iPhone X con porta USB C?

Avete mai visto un iPhone X modificato con a bordo una porta USB C al posto di quella Lightning? Noi no, almeno fino ad oggi. Sul web è infatti comparso un simpatico esperimento di un utente che ci ha lasciato molto sorpresi.

iPhone X: la porta USB C ci vorrebbe, effettivamente

Apple ha iniziato lentamente a migrare verso l'utilizzo della porta USB di tipo C sui suoi dispositivi, con iPad Mini che è l'ultimo terminale dotato di una connessione USB-C. Tuttavia, gli smartphone dell'azienda, ovvero i della serie iPhone, dispongono ancora della Lightning proprietaria.

Mentre la compagnia deve ancora apportare le dovute modifiche (necessarie) a melafonini, compare un video su YouTube in cui un utente di nome Ken Pillonel è riuscito ad installare la porta USB-C nell'iPhone X, sostituendo la vetusta Lightning nel processo.

Pillonel ha una formazione in elettronica e ha studiato per un master in robotica presso lo Swiss Federal Institute of Technology, EPFL, secondo quanto si apprende da un rapporto di AppleInsider. Significa che non tutti possono apportare questa modifica sul proprio dispositivo.

Nel video, si vede che, dopo aver apportato la modifica, il telefono è in grado di ricevere alimentazione tramite la connessione, oltre a essere in grado di gestire i trasferimenti di dati tramite un cavo USB-C.

Ken Pillonel ha retroingegnerizzato il connettore C94 di Apple per realizzare un PCB con una porta USB-C femmina. Dopo che gli schemi sono stati messi in atto, ha iniziato a lavorare per rimpicciolirlo e installarlo nell'iPhone.

Ci stava lavorando da alcuni mesi, e ha descritto in dettaglio il processo sul suo blog. Ha ricevuto un PCB flessibile il mese scorso e afferma che è in produzione un video in cui spiega come è stata realizzata la scheda e inserita nell'iPhone.

È interessante notare che, in base ai termini e condizioni di riparazione di Apple, la modifica non autorizzata per Apple porta il dispositivo “fuori garanzia” qualora dovesse necessitare di una riparazione sorta in seguito ad un problema.

