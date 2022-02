Come smontare la cover PS5 e cambiarla con una colorata

Una delle novità recenti più interessanti per chiunque sia un fortunato possessore di PS5 è la possibilità di smontare e sostituire le cover originali con delle alternative colorate, che permettono così di personalizzare letteralmente la propria PlayStation 5. Se non sapete di cosa stiamo parlando, andiamo a scoprirle insieme e poi scopriamo come fare il cambio.

Cover PlayStation 5: dove acquistarle e quanto costano?

Le cover PS5 sono disponibili in differenti colorazioni: Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple. Il prezzo è di 54,98 euro ciascuna e possono essere acquistate presso GameStop, Amazon e i principali rivenditori elettronici.

Come rimuovere e cambiare le cover PS5: la guida per la parte superiore

Adesso che avete acquistato la vostra cover, non rimane che personalizzare la PS5. Il primo passo da compiere è quindi partire dalla copertura superiore, procedendo come segue:

Spegnere la console e rimuovere tutti i cavi o qualsiasi cosa possa essere collegata ad essa; Posizionare la PS5 su una superficie piana con un rivestimento che la protegga da graffi e danneggiamenti; Posizionare la console in modo che il logo PlayStation sia rivolto verso l'alto e nella vostra direzione; Afferrare l'angolo in basso a sinistra della cover e tirate leggermente in alto a destra per rimuoverla. Potete provare anche a dare dei “colpetti” sul lato, ma è un metodo più rischioso; Prendete la nuova cover e fissatela facendola scorrere da destra verso sinistra; Un “clic” vi confermerà che sarete riusciti nell'operazione.

Come smontare e cambiare le cover PS5: la guida per la parte inferiore

Adesso dovrete passare alla parte inferiore, con un procedimento simile a quello precedente:

Assicuratevi sempre che la console sia spenta e non collegata a cavi HDMI o di alimentazione; Posizionate la console su una superficie piana assicurandovi che sia protetta dai graffi; Posizionate la console rivolgendo il logo PlayStation verso il basso e il tasto di accensione rivolto dalla vostra parte; Afferrate l'angolo in alto a sinistra della copertura, tirate leggermente in alto a destra e lasciate sfilare sollevando la cover; Fissate la cover sostitutiva facendola scorrere da destra verso sinistra; Anche qui, un “clic” vi confermerà che sarete riusciti nell'intento.

Alla fine potrete ricollegare tutto e godervi la vostra nuova PS5 colorata e personalizzata. Buon lavoro! E se non ne avete ancora una, ecco quando potrebbe tornare disponibile.