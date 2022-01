Come si chiamerà il primo visore di Apple?

Come pensate che si chiamerà il primo visore AR/VR di casa Apple? Facciamo un po' di chiarezza sulle indiscrezioni a riguardo emerse in rete.

Il visore di Apple è prossimo al debutto

L'incombente headset della mela è sempre più frequente online, e ci si aspetta un potenziale annuncio nel corso di quest'anno o nel 2023. Mentre conosciamo già molte specifiche del visore, una cosa che non sappiamo è come verrà chiamato dall'azienda

È importante ricordare che i nomi di marketing di Apple rimangono un mistero fino all'ultimo minuto. Sebbene conosciamo già molte specifiche del presunto gadget della mela, i rapporti non hanno offerto dettagli specifici su quale sarà il nome del prodotto. In effetti, è anche possibile che la stessa Apple non abbia ancora scelto un moniker.

La ragione di ciò è che molti dettagli sui gadget di Cupertino non escono mai fuori dall'interno della stessa azienda. Invece, i rumor provengono quasi esclusivamente da fornitori e partner commerciali. Questo è il motivo per cui le specifiche di un prodotto sono spesso trapelate con largo anticipo rispetto all'annuncio di un prodotto, mentre dettagli come la denominazione e il prezzo rimangono nascosti fino alla presenzaione..

Nell'ultima edizione della sua newsletter Power On questo fine settimana, Mark Gurman di Bloomberg ha delineato diverse opzioni per il nome del visore di Tim Cook. Le possibilità suggerite da Gurman includono:

Apple Vision;

Apple Reality;

Apple Sight/iSight;

Apple Lens;

Apple Glasses;

Apple Goggles;

Apple AR, Apple VR, Apple XR, Apple MR o Apple SR.

Come pensate che l'OEM di Cupertino debba chiamare il suo primo headset AR/VR? Fatecelo sapere.