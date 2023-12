Come sfruttare la cartella "messaggi salvati" su Telegram

Le chat possono spesso essere inondate di messaggi, aumentando il rischio di perdere comunicazioni importanti. Per affrontare questo problema, Telegram offre la funzionalità “messaggi salvati”. Una sezione che consente di gestire e conservare diverse comunicazioni, evitando così di perderle. Disponibile per tutti gli utenti di Telegram, la chat “messaggi salvati” permette di aggiungere messaggi importanti, creare segnalibri, impostare promemoria, archiviare contenuti multimediali o trasferire file tra dispositivi. Una funzionalità che rende la gestione dei messaggi su Telegram più efficiente e organizzata.

Telegram per non perdere più i messaggi

La funzionalità dei messaggi salvati è un elemento chiave di Telegram che consente di conservare messaggi importanti per un riferimento futuro. Una funzionalità che non è limitata a un tipo specifico di chat, ma si estende a tutte le chat, incluse quelle individuali, di gruppo e i canali.

Una sezione che rende i messaggi salvati uno strumento estremamente utile per una serie di scopi. Ad esempio, possono fungere da promemoria per contenuti importanti che si desidera ritrovare facilmente in seguito. Possono anche essere utilizzati per gestire comunicazioni importanti, garantendo di non perdere nessuna attività tra le varie conversazioni. Inoltre, i messaggi salvati offrono un modo per archiviare contenuti multimediali, consentendo agli utenti di accedere facilmente a foto, video e altri file multimediali. Nella pratica, per salvare un messaggio su Telegram, basterà seguire questi passaggi:

Aprire l’app Telegram;

Trovare la chat in cui si trova il messaggio;

Tenere premuto il messaggio;

Procedere su “Inoltra”;

Selezionare “Messaggi salvati” dalla lista.

A questo punto, il messaggio verrà inserito e salvato nella chat chiamata “Messaggi salvati”.

Come visualizzare i messaggi salvati

Per visualizzare tutti i contenuti salvati, basterà accedere nella sezione chat e selezionare “Messaggi salvati” dalla lista, premere e visualizzare i messaggi che si trovano all’interno. Anche se è possibile visualizzare questa sezione anche tramite le impostazioni e della lista selezionare “Messaggi salvati”.

In ogni caso, un aspetto interessante è che, cliccando sul messaggio e sulla freccia vicino al messaggio, si viene reindirizzati direttamente alla chat e al messaggio originale per visionare l’intera conversazione. Ma non solo, è possibile salvare più messaggi contemporaneamente. Per farlo, basta toccare e tenere premuto il primo messaggio fino a visualizzare il menu delle impostazioni, quindi scegliere “Seleziona”. Dopodiché, è possibile scegliere gli altri messaggi e terminare l’operazione con l’icona in basso a destra, scegliendo infine “Inoltra” su “Messaggi salvati”. Una funzionalità che rende la gestione dei messaggi su Telegram ancora più efficiente.

Come eliminare un messaggio dalla chat messaggi salvati

Su Telegram i messaggi presenti nella cartella “Messaggi salvati” si visualizzano come una normale chat. Per organizzare questa categoria, potrebbe essere necessario annullare il salvataggio ed eliminare alcuni messaggi. Per annullare ed eliminare il salvataggio di un messaggio, è necessario seguire questi passaggi:

Accedere alla chat “Messaggi salvati”;

Tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare;

Procedere su “Elimina”;

Confermare su “Elimina messaggi”.

In questo modo, il messaggio scomparirà dalla chat “Messaggi salvati” e non sarà più visibile. È importante sottolineare che il messaggio verrà eliminato solo dalla chat “Messaggi salvati”. Nella chat originale, il messaggio rimarrà invariato e non subirà alcuna modifica. Questa funzionalità permette di mantenere la chat “Messaggi salvati” organizzata e gestibile.

Le funzioni della chat dei messaggi salvati

La chat “Messaggi salvati” su Telegram funziona come tutte le altre chat, ma con una caratteristica distintiva, nonché agisce come un promemoria diretto e semplice per accedere rapidamente a parti specifiche di una conversazione. La funzionalità rende più agevole la navigazione tra le conversazioni, permettendo agli utenti di ritrovare facilmente messaggi importanti. Nonostante la sua funzione unica, la chat “Messaggi salvati” mantiene tutte le funzionalità di una chat standard su Telegram.

Gli utenti possono, ad esempio, segnare i messaggi come non letti, fissarli in cima alla chat, silenziare le notifiche o eliminare i messaggi. In particolare, “Fissa chat” significa posizionare la chat dei messaggi salvati sempre in cima alla lista, rendendo così il processo di recupero dei messaggi più veloce e pratico. Infatti, procedendo con l’opzione “Fissa”, la chat apparirà sempre in alto, al di sopra di tutte le altre chat nella lista.

Come fissare un messaggio su Telegram

Se la funzione “Messaggi salvati” non risponde alle proprie esigenze, Telegram offre un’alternativa: l’opzione “Fissa messaggi” nelle singole chat.

Anche in questo caso, lo scopo è quello di appuntare messaggi importanti e non perderli all’interno della chat. Per fissare un messaggio all’interno di una chat su Telegram, è necessario seguire questi passaggi:

Aprire la chat desiderata;

Cliccare sul messaggio specifico da fissare;

Scegliere “Fissa” dalla lista delle opzioni.

Il procedimento, permette di fissare un messaggio in alto alla chat, così da non perderlo in mezzo all conversazione. Ma non è finita qui, Telegram offre altre due opzioni per fissare i messaggi, nel primo caso è possibile fissare il messaggio in modo che sia visibile solo a se stessi. Nel secondo caso, è possibile fissare in alto in messaggio per tutti i membri della chat. Nell’effettivo una volta aver selezionato “Fissa”, si potrà selezionare una delle due opzioni: “Fissa per me” o “Fissa per me e [nome del destinatario]”. Telegram offre così un ulteriore livello di personalizzazione nella gestione delle conversazioni e dei messaggi importanti.