Telegram: come attivare e disattivare le notifiche dei nuovi contatti

Telegram è un’applicazione di messaggistica istantanea che consente di scambiare messaggi, foto, video, audio, documenti e altri tipi di file con i propri contatti. L’applicazione è utilizzata in tutto il mondo, con oltre 500 milioni di utenti attivi, molto versatile e ricca di funzioni. Una di queste è la segnalazione, attraverso notifica, dei nuovi utenti approdati su Telegram.

Questa funzione può essere utile per scoprire chi usa l’app e per avviare di conseguenza una nuova conversazione, ma può diventare con il tempo una funzione fastidiosa soprattutto se le notifiche diventano troppe e continue. Fortunatamente è presente la soluzione, Telegram permette di attivare e disattivare le notifiche dei nuovi contatti iscritti in modo semplice e rapido, sia su PC, sia su Android e sia su iOS.

Pro e contro delle notifiche dei nuovi contatti su Telegram

Attivare o disattivare le notifiche dei nuovi contatti su Telegram è una scelta personale che dipende dalle proprie esigenze e dal proprio stile di comunicazione. Si tratta di una funzione che, da una parte, può risultare moto comoda ma che dall’altra, può rivelarsi solo un disturbo.

Il lato positivo, delle notifiche dei nuovi iscritti, è la possibilità di sapere chi tra i propri contatti è nuovo nel mondo Telegram, così da poter avviare in breve tempo una nuova conversazione. Il lato negativo è il disturbo di ricevere, e dover visualizzare, le notifiche di tutti i nuovi contatti iscritti, anche quelli indesiderati. Quindi, nel caso in cui il fastidio prevale si possono disattivare le notifiche, per non essere disturbati, soprattutto nel caso di un alto numero di contatti in rubrica. Di seguito, dopo averne analizzato la teoria, scopriamo come attivare o disattivare le notifiche dei nuovi contatti.

Come attivare le notifiche dei nuovi contatti su Telegram

Nella pratica, se si desidera ricevere le notifiche ogni volta che un contatto si iscrive a Telegram, bisogna seguire questi semplici passaggi:

Aprire Telegram;

Andare su “Impostazioni”, in basso a destra accanto a Chat su iPhone, nel menu in alto a sinistra su Android;

Scegliere “Notifiche e suoni”;

Scorrere a “Nuovi Contatti” in fondo alla pagina;

Attivare “Nuovi Contatti”.

In questo modo, si attiveranno e si riceveranno le notifiche ogni qualvolta un contatto si iscrive a Telegram. Ovviamente si parla dei contatti presenti nella rubrica personale.

Come disattivare le notifiche dei nuovi contatti su Telegram

Se al contrario si desidera non ricevere più le notifiche dei nuovi contatti che si iscrivono a Telegram, bisognerà seguire questi passaggi:

Aprire Telegram;

Andare su “Impostazioni”, in basso a destra accanto a Chat su iPhone, nel menu in alto a sinistra su Android;

Scegliere “Notifiche e suoni”;

Scorrere a “Nuovi Contatti” in fondo alla pagina;

Disattivare “Nuovi Contatti”.

Scegliendo di disattivare la funzione, non si riceveranno più le notifiche push quando uno dei propri contatti si unisce al team Telegram. Tuttavia, queste chat appariranno comunque nell’elenco “Contatti”, ma non si riceverà nessun tipo di notifica.

Come modificare le notifiche su Telegram Web

Come detto precedentemente, alcune delle funzioni di Telegram possono essere modificate anche attraverso Telegram Web. In questo caso, se si utilizza la piattaforma nel browser, i passaggi da seguire sono i seguenti:

Aprire il browser;

Cercare Telegram Web;

Accedere;

Selezionare “Setting” dal menu in alto a sinistra;

Selezionare “Notifications and Sounds”;

Attivare o disattivare “contact joined Telegram” e “Notification Sound”.

Come invitare i contatti su Telegram

Le notifiche comunicano chi si iscrive a Telegram e poi attraverso il menu contatti è possibile visualizzare i contatti attivi e l’ultimo accesso. Ma come fare, se un contatto non risulta nella lista? Se si vuole comunicare attraverso Telegram con un contatto presente nella propria rubrica, ma non presente sui contatti Telegram, si può procedere con un invito.

Invitare un amico su Telegram è semplice e comodo, permette di raggiungere i propri amici e far conoscere ai propri contatti l’applicazione Telegram. Per farlo basterà aprire l’app Telegram e raggiungere la lista dei “Contatti”, si trova in basso a sinistra sugli smartphone, nel menu in alto a destra su PC. Dopodiché, selezionare “Invita amici”, a questo punto si aprirà la lista completa dei contatti presenti sulla propria Rubrica, ma che non sono ancora su Telegram. Per scegliere chi invitare basterà cercare i contatti desiderati e poi selezionarli. In questo modo premendo “Invita contatto/i” si visualizzerà, nella nuova schermata, il numero e il messaggio con il link per scaricare l’app, ad esempio: “Ehi, sto usando Telegram per chattare. Unisciti a noi! Scaricalo qui: https://telegram.org”. Aggiungerà anche il numero dei contatti in comune, nel caso in cui sono presenti, in questo modo: “Ehi, sto usando Telegram per chattare. – così come 10 dei nostri contatti.“

Se invece si vuole aggiungere un contatto che ha già Telegram, è possibile farlo in due modi, nella lista contatti e nella chat. Nel primo caso si tratta del numero di telefono, infatti, nella lista contatti attraverso “Nuovo contatto” è possibile aggiungere un contatto che usa già Telegram tramite il numero di telefono. Nel secondo caso, inserendo l’username del contatto attraverso “Cerca chat” in alto sulla lente di ingrandimento nella sezione “chat”. Infine, basterà selezionare il contatto e aprire la chat e poi toccare sull’username in alto e scegliere “Aggiungi ai contatti”.