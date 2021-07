Il mondo si divide in due: quelli che spenderanno subito i 150 euro del Cashback di Stato e quelli che li metteranno da parte per farli fruttare. Il semestre è terminato con il mese di giugno e fin da novembre il denaro sarà versato sul conto corrente comunicato da app IO, ma di fatto quella cifra è già virtualmente nelle tue tasche. Te la sei guadagnata, peraltro con ben poca fatica. Ora non devi far altro che scegliere da che parte del mondo stare.

Spendere

Chi intende spenderli non aspetterà: metterà subito il nuovo budget sul piatto e deciderà immediatamente cosa farne. Bene, se stai pensando a come spenderli al meglio, tuffati nelle offerte Amazon disponibili in questa fascia di prezzo e portati a casa tapis roulant, bilancieri, biciclette, televisori, monitor (TOP!), barbecue, iRobot Roomba e molto altro ancora. Potresti addirittura ambire ad un Redmi Note 10 5G, oggi disponibile con il 13% di sconto.

Un buon investimento immediato potrebbe essere su DAZN, abbonandoti ora per risparmiare sul costo annuo finale, o su Amazon Prime, garantendoti acquisti privilegiati per un anno, oltre a musica, film e il meglio della Champions League 2021/22.

Insomma: se vuoi spenderli, puoi farlo con ottime opzioni a disposizione. Ma restano pur sempre “soltanto” 150 euro. A meno che tu non decida di risparmiare e investire, scommettendo sul futuro.

Risparmiare e investire

Il tuo occhio è attento. Hai notato che il mercato delle criptovalute è ormai stabile da settimane dopo aver vissuto i peggiori mesi della sua storia: cosa succederà quando tornerà una scintilla di euforia? Hai notato anche che la Borsa sta scontando le paure per la quarta ondata e ben sai che i vaccini potrebbero regalare improvvisa euforia agli stessi listini se nel giro di poche settimane le statistiche sulle ospedalizzazioni resteranno basse.

Lo sai, lo hai notato, dunque intravedi potenzialità su cui investire. E hai 150 euro a disposizione, “gratis”. A questo punto non devi far altro che dotarti di una piattaforma di investimento come eToro, a basso costo e che ti permetta di prendere il comando del tuo nuovo portafoglio. 150 euro potrebbero diventare ben di più nel giro di pochi mesi e quel poco che potresti fare oggi con quel tesoretto potrà diventare molto già fin dal prossimo anno.

Risparmiare e investire significa aver maturato la convinzione per cui si possa credere nel domani e che, anzi, è questo il modo giusto per gestire un tesoretto arrivato “per fortuna” e sulla “fortuna” nuovamente scommesso. Con un pizzico di audacia, le tue osservazioni sul mercato potranno trasformarsi in intuizioni preziose. Inizia da qui, poi piazza la tua prima scelta. Chissà che quel tesoretto da 150 euro non diventi presto qualcosa di diverso.

