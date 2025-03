Come sarebbero i Samsung Galaxy Z Flip se si piegassero in 3?

Il mercato degli smartphone è in piena fase di sperimentazione per quanto riguarda i dispositivi pieghevoli e l’ultima novità arriva da Infinix con il suo concept Zero Series Mini Tri-fold, visto come una sorta di evoluzione dei Samsung Galaxy Z Flip.

A differenza dei modelli trifold di Samsung o Huawei, che puntano su schermi enormi una volta dispiegati, questo prototipo si distingue per le sue dimensioni ridotte: quando è completamente aperto, raggiunge la grandezza di un telefono tradizionale, mentre una volta ripiegato si scende alle dimensioni di una carta di credito. Un approccio che ribalta l’idea stessa dei pieghevoli, puntando sulla compattezza estrema.

Samsung prenderà spunto da questo concept di Infinix?

Il design prevede un unico schermo pieghevole con due cerniere, che permettono di utilizzare il dispositivo in tre diverse configurazioni. La prima, completamente aperta, che lo rende simile a uno smartphone standard. La seconda, parzialmente ripiegata, lo trasforma in un dispositivo dalle dimensioni ridotte, simili a quelle dei mini-smartphone. La terza, completamente chiusa, lo rende incredibilmente piccolo, quasi da sembrare un oggetto da collezione più che un telefono realmente funzionante.

Infinix immagina diversi utilizzi per questo smartphone trifold, alcuni dei quali piuttosto creativi. Ad esempio, potrebbe essere montato come una telecamera da petto o attaccato al manubrio di una bicicletta. Un uso interessante sarebbe quello della traduzione in tempo reale: piegando la parte superiore dello schermo, l’interlocutore potrebbe vedere direttamente la traduzione del discorso nella propria lingua.

Tuttavia, sorgono alcune normali perplessità. Il primo dubbio riguarda l’utilità reale di un dispositivo così piccolo. Se da un lato i pieghevoli come il Samsung Galaxy Z Flip o il Motorola Razr+ offrono un buon compromesso tra compattezza e funzionalità, aggiungere una terza cerniera sembra portare a rendimenti decrescenti. Inoltre, quando aperto, il telefono non offre uno schermo più ampio rispetto ad un modello tradizionale, limitando i vantaggi della doppia cerniera.

Infinix, per ora, non ha annunciato piani concreti per portare questo concept sul mercato, né ha fornito una timeline per un eventuale lancio. Tuttavia, il Mini Tri-fold offre uno sguardo interessante su come i pieghevoli potrebbero evolversi in futuro, non solo nel caso dei Samsung Galaxy Z Flip.