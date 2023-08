Come rispondere su WhatsApp senza essere online

WhatsApp è l’app di messaggistica più diffusa al mondo, che consente di comunicare con i propri contatti tramite messaggi, foto, video, documenti, chiamate e videochiamate. Tra le sue funzionalità, WhatsApp offre anche la possibilità di vedere chi è online e quando ha effettuato l’ultimo accesso. Tuttavia, ci sono momenti in cui si potrebbe voler rispondere a un messaggio su WhatsApp senza apparire online, per motivi di privacy o di comodità. Come si può fare? Esistono alcuni trucchi e funzioni dell’app che permettono di rispondere su WhatsApp senza essere online, così che il mittente non riceva la conferma di lettura o la spunta blu.

Nascondere lo stato online

Un modo semplice ed efficace per rispondere su WhatsApp senza essere online è quello di nascondere il proprio stato online. Un trucchetto banale ma che permette di muoversi su WhatsApp in maniera comoda e completamente privata, in quanto nessun contatto potrà visualizzare la presenza online o il momento dell’ultimo accesso. Per nascondere lo stato online è necessario modificare le impostazioni sulla privacy di WhatsApp. Ecco quali sono i passaggi necessari per nascondere lo stato online su WhatsApp:

Aprire WhatsApp;

Accedere all’account;

Selezionare Impostazioni, in basso;

Scegliere “Privacy”;

Modificare la sezione “Ultimo accesso e online”;

Confermare le modifiche.

Nella sezione “Ultimo accesso e online” è necessario selezionare l’opzione “Chi può vedere il mio ultimo accesso” e scegliere “Nessuno” per nascondere a tutti di vedere lo stato online. Nel caso in cui è necessario limitare la visualizzazione dello stato solo ad alcuni contatti, bisogna scegliere, sotto “Chi può vedere i miei contatti”, “i miei contatti” o “i miei contatti eccetto”.

Attivare le notifiche di WhatsApp

Un altro metodo per rispondere su WhatsApp senza essere online è inviare la risposta direttamente dalle notifiche di WhatsApp. Una scorciatoia che permette di rispondere ai messaggi ricevuti direttamente dalle notifiche, senza dover aprire l’app. Questo metodo permette di non apparire online e di non mostrare la conferma di lettura con le spunte blu. Per poter usufruire di questa funzione è necessario attivare le notifiche di WhatsApp sullo smartphone. Per farlo, procedere tramite le impostazioni del dispositivo nella sezione notifiche, poi scegliere l’applicazione di WhatsApp e consentire l’opzioni per mostrare le notifiche nella schermata di blocco e nel centro notifiche.

Rispondere dalla notifica di WhatsApp

Dopo aver attivato le notifiche è possibile ricevere i messaggi direttamente sulla schermata principale dello smartphone, proprio attraverso una notifica. A questo punto all’arrivo del messaggio su WhatsApp, basterà visualizzare la notifica sullo schermo dello smartphone e selezionare “Rispondi” evitando di aprire l’applicazione. Per poi scrivere la risposta nel campo di testo sottostante e confermare la risposta con “Invio“. Una scorciatoia che può essere usate per comodità o velocità, permettendo di rispondere al messaggio su WhatsApp senza essere online, sono però presenti dei limiti. Utilizzando la risposta rapida su WhatsApp direttamente dalle notifiche non è possibile vedere i messaggi precedenti della conversazione, inviare foto, video o altri contenuti.

Usare gli assistenti virtuali

Per rispondere su WhatsApp senza essere online è possibile usufruire degli assistenti virtuali dello smartphone. Nello specifico gli assistenti virtuali come Google Assistant per gli smartphone Android o Siri per gli iPhone. Basterà comunicare con l’assistente virtuale per rispondere su WhatsApp senza essere online e aprire l’applicazione. Per procedere è necessario attivare l’assistente virtuale, ad esempio “Ehi Google” o “Ehi Siri” dello smartphone, per poi comunicare all’assistente di inviare un messaggio su WhatsApp al contatto interessato. Basterà dire a voce il testo del massaggio e confermare l’invio. Tuttavia, questo metodo ha anche dei difetti non è possibile vedere i messaggi precedenti della conversazione e inviare foto, video o altri contenuti. Inoltre, il messaggio deve essere pronunciato ad alta voce per essere compreso e poi inviato dall’assistente virtuale.

Modalità aereo per restare in incognito

Un altro trucco utile per usare WhatsApp in modo discreto è quello di leggere i messaggi senza far apparire le spunte blu. Infatti, WhatsApp, se attive le informazioni, conferma l’avvenuta lettura di un messaggio attraverso le fatidiche spunte blu. Ma come si fa a leggere un messaggio senza farsi vedere? Attivando la modalità aereo, così facendo è possibile visualizzare un messaggio senza lasciare nessuna traccia, e nessuna spunta di conferma di lettura. Prima di leggere un messaggio su WhatsApp, è necessario attivare la modalità aereo sul proprio smartphone.

Attivare la modalità aereo è un’operazione semplice e veloce, è possibile procedere utilizzando la scorciatoia a tendina oppure accedendo alle impostazioni del dispositivo. A questo punto, solo dopo aver attivato la modalità aereo, e quindi aver disattivato tutte le connessioni esterne dati, Wi-Fi, Bluetooth e il resto, è possibile aprire WhatsApp e leggere il messaggio senza lasciare traccia. Dopo aver letto il messaggio, uscire dalla chat e da WhatsApp e poi disattivare la modalità aereo. È possibile ripetere l’operazione ogni volta che è necessario, attivando e disattivando la modalità aereo, questo metodo funziona con tutti i tipi di messaggi, inclusi quelli vocali e multimediali.