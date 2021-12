Smartphone 128GB ma volevi quello da 256GB? Rivendilo subito su eBay

Il periodo delle festività natalizie si avvicina e così anche quello dei regali. Purtroppo però scartare i pacchi non sempre si rivela un'esperienza felice, soprattutto quando riceviamo un regalo doppio. Può capitare a tutti e, da quando molti hanno scelto l'online per acquistarli, spesso i regali si sono trasformati in prodotti hi-tech come ad esempio smartphone. Ovviamente chi ha pensato al dono credeva di farci cosa gradita, non sapendo magari che quello smartphone lo desideravamo da 256GB e invece è di 128GB. Potreste trovarvi anche quest'anno in questa situazione? Non preoccupatevi, quest'anno a risolvere il problema ci pensa eBay che darà nuova vita ai tuoi regali e ti consentirà di effettuare facilmente l'upgrade del tuo smartphone.

eBay REGIFTING: ecco come aggiornare facilmente lo smartphone ricevuto in regalo

A grande richiesta, dopo l'enorme successo dell'anno scorso, eBay si ripropone con l'eccellente campagna REGIFTING che permette a qualsiasi utente di vendere un regalo ricevuto doppio o con caratteristiche differenti da quelle che desidera. In pratica, dal 23 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022 chiunque potrà decidere di vendere un oggetto dandogli nuova vita, rispettando così l'ambiente e guadagnando dei soldi.

Infatti, nel periodo delle feste spesso si ricevono regali doppi oppure che rendono obsoleta la versione che avevamo o al contrario di una versione differente da quella che desideriamo. Nasce così la necessità di vendere questi regali come opportunità per acquistare quello che vogliamo. REGIFTING di eBay non solo ci permette questo, ma rende ancora più vantaggiose le commissioni sul valore finale della vendita. Infatti, a partire dal 23 dicembre 2021 e per tutto il periodo della campagna (e anche oltre) le tariffe saranno ridotte.

Ad esempio, se vogliamo vendere uno smartphone a 100 euro, il costo della commissione sarà di 5,35 euro (ovvero il 5% di commissione sul valore finale + 0,35 euro per ordine). Un notevole vantaggio visto che solitamente si parlava dell'11,5% (+ 0,35 euro per ordine).

Dare nuova vita a un oggetto significa aiutare l'ambiente

Pensate a come sarà bello sapere che quello smartphone potrà far felice una persona che lo utilizzerà grazie all'incredibile campagna REGIFTING di eBay. Immaginate anche come ne gioverà l'ambiente se tutti sfrutteremo questa opportunità davvero vantaggiosa. I risultati raggiunti lo scorso anno ci aiutano a capire meglio il potenziale di questa iniziativa:

86% di console vendute in più;

24% di videogiochi venduti in più;

19% di smartphone e cellulari venduti in più.

Insomma, grazie a REGIFTING di eBay potremo vendere qualsiasi oggetto ricevuto in regalo che non utilizzeremmo mai o che vorremmo sostituire da uno con caratteristiche differenti. Guadagneremo qualcosina per fare l'upgrade, renderemo felice la persona che lo acquisterà e faremo del bene all'ecosistema.