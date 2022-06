Come rendere un iPhone "a prova di bambino"

Sappiamo che l’evento iniziale della WWDC 2022 di Apple si è concluso da poche ore; nel keynote abbiamo assistito ad una pletora di nuovi annunci (iOS e iPadOS 16, macOS 13 e molto altro ancora). Adesso però, vogliamo porre l’accento su una funzione che è stata sì presentata, ma che è passata un po’ in sordina. Con il nuovo firmware, il vostro iPhone sarà ” a prova di bambino”. Sono stati introdotti dei nuovi Parental Control all’interno di Family Sharing che faranno sì che i vostri bimbi possano giocare con i gadget della mela senza però accedere a funzionalità pericolose e in completa sicurezza.

Con “In famiglia” adesso si potranno condividere abbonamenti e app acquistate con altri cinque membri facenti parte del gruppo. Ogni persona può accedere a questo contenuto senza dover ripagare il tutto. Ci sono i nuovi Parental Control, come detto, che servono per monitorare le operazioni degli ID dei bambini.

Parental Control in iOS 16: l’iPhone è più sicuro che mai

Con il nuovo software, i genitori saranno in grado di impostare limiti e restrizioni in determinate applicazioni, per alcuni film e/o serie TV. Si potranno gestire cose come la posizione o il tempo sullo schermo e ci sarà una modalità semplificata per le prime configurazioni.

Di fatto, quando si accenderà un nuovo device e si porterà il proprio iPhone nelle vicinanze, si paleserà un menù rapido che permetterà di impostare quale bambino userà il nuovo terminale (molto utile nelle famiglie numerose e in presenza di un iPad “domestico”). Dopo aver settato il tutto, si replicheranno i medesimi parametri visti sull’altro dispositivo.

I bambini potranno inviare richieste di tempo sullo schermo in iMessage per chiedere più tempo così i genitori potranno approvare o rifiutare la richiesta. Ad ogni modo, ci sembrano opzioni davvero interessanti e utili. Voi avete bambini in casa? Le adotterete?

