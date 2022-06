iOS 16: le novità che vi sono sfuggite (forse)

Ieri Apple ha finalmente presentato iOS 16 al grande pubblico; è la nuova iterazione del software per dispositivi mobili e si preannuncia essere una delle più rivoluzionarie di sempre. Oggi però, con un po’ di freddezza analitica, facciamo alcune considerazione sulle funzionalità che sono passate in sordina durante il WWDC.

iOS 16: le avevate già viste queste features?

In primo luogo, con iOS 16 si può usare un’app di autenticazione a due fattori di terze parti con le Password che sono integrate nelle impostazioni. In poche parole: coloro che amano usare sistemi come Google Authenticator o Authy potranno impostare le suddette app come gestione preferita. Queste sono disponibili alla solita funzione integrata di password e portachiavi di iCloud.

Fra le altre cose poi, il software integra una nuova funzionalità per l’audio spaziale che ora può essere ancor più personalizzato grazie alla fotocamera TrueDepth.

Praticamente, Apple con il nuovo software per iPhone, intende migliorare anche l’audio spaziale che si può avere con le AirPods. Questo usa la camera di un iPhone di nuova generazione per scansionare la stanza e offre un ascolto personalizzato in base alla location. Purtroppo questa opzione è stata solo menzionata durante il keynote e ad oggi non abbiamo modo di saperne di più. Siamo solo sicuri di una cosa: migliorerà ancora di più, la qualità sonora delle AirPods 3, Pro e Max.

A proposito, se state cercando delle nuove cuffiette Bluetooth di casa Apple, vogliamo suggerirvi l’acquisto del modello di terza generazione presentato ad ottobre scorso. Parliamo di auricolari di punta ma dal prezzo contenuto che, per chi non ama i gommini in silicone, rappresentano una scelta quasi obbligata. Oggi più che mai conviene acquistarli: sono aggiornatissimi (e lo saranno ancora a lungo) e costano 167,99€ al posto di 199,00€ ma non c’è l’AppleCare+. Se la volete, dovrete pagare 206,99€.

Quale sarà la vostra scelta?

