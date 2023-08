Instagram è uno dei social più popolari per condividere le proprie foto in tempo reale e creare un album dei ricordi digitale. Ma cosa fare quando si vuole nascondere un post e la foto dal proprio profilo, senza eliminarla per sempre? La soluzione è semplice: archiviarla! Instagram infatti offre la possibilità di spostare i propri post in una sezione nascosta, a cui solo il proprietario dell’account può accedere. Ecco come archiviare una foto su Instagram in pochi e semplici passi.

Eliminare o archiviare un post su Instagram

Eliminare e archiviare un post su Instagram sono due azioni diverse, che comportano conseguenze diverse. Ovviamente eliminare un post su Instagram significa cancellare il post definitivamente dal proprio profilo e dalla piattaforma. Il post non sarà più visibile a nessuno, nemmeno al proprietario dell’account, si perderanno i like, i commenti e le statistiche relative al post. Eliminare un post su Instagram è un’azione irreversibile, che non può essere annullata.

Al contrario archiviare un post su Instagram significa nasconderlo dal proprio profilo e dagli altri utenti, ma non dalla piattaforma. Il post sarà ancora visibile al proprietario dell’account, che potrà accedere alla sezione “Archivio”. Inoltre, archiviare un post su Instagram non comporta la perdita dei like, dei commenti e delle statistiche relative al post, che resteranno salvati nella sezione “Archivio”. L’azione è reversibile, perché può essere annullata in qualsiasi momento, ripristinando il post sul proprio profilo.

Come archiviare una foto su Instagram da smartphone

Archiviare una foto su Instagram è una soluzione pratica e sicura, che permette di gestire al meglio i contenuti e il profilo, senza rinunciare ai ricordi. Per archiviare una foto su Instagram da smartphone, la procedura è davvero semplice e veloce. Basta seguire questi passaggi:

Aprire l’applicazione di Instagram;

Accedere profilo personale;

Sfogliare le foto e video;

Scegliere la foto;

Premere i tre punti in alto a destra della foto;

Selezionare “Archivia” dal menu;

Tornare sul profilo.

In questo modo la foto non sarà più visibile nel profilo, non verrà cancellata definitivamente ma verrà spostata nella sezione “Archivio”, dove sarà visibile solo al proprietario dell’account.

Archivio di Instagram

L’archivio di Instagram è quella parte dove è possibile trovare tutte le storie e i post archiviati; infatti, è possibile rivedere i ricordi scegliendo la categoria specifica. Per rivedere i post archiviati su Instagram basterà andare sul profilo personale e selezionare “Archivio”. Ecco tutti passaggi necessari per visualizzare l’archivio di Instagram:

Aprire l’applicazione di Instagram;

Accedere al profilo personale;

Selezionare in alto le tre righe orizzontali;

Scegliere “Archivio” dal menu;

Seleziona la categoria interessata, in alto “Archivio dei Post” “Archivio delle storie” “Archivio dei contenuti in diretta”.

Cliccare sulla scheda desiderata, ad esempio “Post”;

Vedere tutti i post archiviati.

Arrivati a questo punto per aprire un post archiviato, basta cliccare sopra la foto per vedere tutte le informazioni relative come i like, i commenti e le statistiche del post. Sarà possibile anche ripristinare il post sul proprio profilo, basterà cliccare sull’icona con i tre puntini in basso a destra e scegliere “Mostra sul profilo” dal menu.

Archiviare una foto su Instagram da PC

Anche da PC è possibile archiviare le foto del proprio profilo Instagram, utilizzando la versione web o l’app sul browser. Infatti, per archiviare una foto su Instagram da computer, si può utilizzare la versione web del social network, oppure l’applicazione ufficiale per Windows. In entrambi i casi, la procedura è simile a quella vista per lo smartphone. Ecco i passaggi da seguire per archiviare una foto su Instagram da PC:

Aprire Instagram sul web o sull’app;

Accedere al proprio account;

Aprire il profilo personale;

Scorrere le foto;

Scegliere la foto da archiviare;

Cliccare i tre puntini in basso a destra;

Selezionare “Archivio” dal menu;

Cliccare su “Archivia” per confermare.

Il post con la relativa foto verrà istantaneamente rimosso dal proprio profilo e spostata nella sezione “Archivio”, dove sarà visibile solo al proprietario dell’account. Anche in questo caso è possibile accedere all’archivio, dal proprio profilo. Per farlo è necessario sull’icona con le tre linee orizzontali in alto a destra e selezionare “Archivio” dal menu laterale. Nell’archivio sono disponibili tutti i post e le storie archiviate. Per ripristinare una foto archiviata, basta aprirla, cliccare sull’icona con i tre puntini in basso a destra e scegliere “Mostra nel profilo” dal menu che compare.

Perché archiviare una foto su Instagram

Archiviare un post su Instagram è un modo semplice e veloce per nascondere un contenuto personale che non si vuole più condividere. Possono essere diversi i motivi per il quale si archivia un post, la funzione è utile per nascondere temporaneamente un post che non si ritiene più adatto al proprio profilo, ma che si vuole conservare per ricordi personali o per ripubblicarlo in futuro. Per chi lavora con i social può essere la strada migliore anche per ordine il proprio profilo, eliminando i post meno interessanti o meno popolari, ma senza perdere i like e i commenti ricevuti. L’archiviazione è l’alternativa giusta all’eliminazione, in quanto nasconde un ricordo ma non lo elimina, soprattutto quando è necessario proteggere la propria privacy, nascondendo i post che contengono informazioni sensibili o che potrebbero essere usati per scopi non etici.