Un dispositivo Kindle è un lettore elettronico prodotto da Amazon, che consente di leggere eBook, fumetti, riviste e altri contenuti digitali acquistati o scaricati dal sito web o dall’applicazione di Amazon. Per poter utilizzare un dispositivo Kindle è necessario associarlo a un account Amazon, che permette di accedere alla libreria personale di eBook, sincronizzare i progressi di lettura, ricevere aggiornamenti e usufruire di tutti i servizi e vantaggi offerti da Amazon.

Kindle cos’è e come funziona

Possedere un dispositivo Kindle è il metodo migliore per avere tutti i libri che si desiderano a portata di mano. È un dispositivo elettronico che dà la possibilità di leggere tantissimi libri in formato digitale, non è un libro, ma quasi. Grazie a uno schermo e-ink, la lettura è simile a quella della carta stampata. Questo perché lo schermo del Kindle non emette luce, ma la riflette, come la carta, per dare la sensazione di avere tra le mani un libro. Infatti, non affatica la vista e la sua batteria non necessità di una carica continua, la carica dura anche una settimana, per portare il Kindle ovunque e senza paura.

Migliaia di libri con Kindle

Il Kindle ha una memoria interna che può contenere migliaia di libri, una libreria personale su unico dispositivo. Inoltre, è possibile archiviare i libri nel cloud di Amazon e scaricarli all’esigenza. Il catalogo di libri digitali, è molto ampio, sia titoli gratuiti che a pagamento, con una vasta selezione di offerte. Infine, sono presenti anche moltissime funzionalità per personalizzare la propria lettura, tra queste la possibilità di regolare il carattere, il colore della pagina, le note, il dizionario integrato, il traduttore, il lettore vocale e molto altro. Per farlo è pero necessario registrare il dispositivo Kindle, ma la procedura è veloce e intuitiva.

Come registrare un dispositivo Kindle

La registrazione di un dispositivo Kindle può avvenire in due modi: direttamente dal dispositivo stesso o tramite l’applicazione Kindle sul telefono. La procedura varia a seconda che il dispositivo sia stato acquistato su Amazon o meno. Questo perché acquistando un Kindle direttamente da Amazon, non è necessario registrarlo, in quanto Amazon lo registra automaticamente con l’account che ha effettuato l’acquisto. In caso contrario, si deve procedere alla registrazione.

Registrare Kindle non comprato da Amazon

Il Kindle può essere acquistato direttamente su Amazon o in altri negozi, nel caso in cui l’acquisto del dispositivo non avvenga su Amazon è necessaria la registrazione per poterlo usare. La procedura di registrazione può essere effettuata direttamente dal dispositivo o tramite l’applicazione Kindle sul telefono. È necessario specificare, prima di capire come registrare il Kindle, che nel momento di registrazione è opportuno inserire lo stesso account se è in precedenze sono stati acquistati degli eBook su Amazon Kindle. Questo è importante perché se si scegli di creare un nuovo account gli eBook non verranno trasferiti sul dispositivo. Per registrare il dispositivo dallo stesso Kindle, bisogna seguire questi passaggi:

Accendere il dispositivo Kindle;

Selezionare lingua e regione;

Connettere il dispositivo a una rete Wi-Fi;

Toccare il pulsante “Configura su questo Kindle”;

Inserire i dati di accesso di un account Amazon o scegliere di crearne uno nuovo;

Premere “Avanti” fino alla schermata home.

Invece, nel caso in cui il dispositivo è destinato a un bambino è possibile procedere su “Crea profilo bambino” per poi inserire nome utente e data di nascita, in questo modo si potrà inserire un PIN. Il PIN dovrà essere inserito nel momento dell’acquisto. Il dispositivo a questo punto è registrato e pronto per essere utilizzato, tutti gli eventuali eBook acquistati verranno scaricati sul dispositivo.

Registrare Kindle da telefono

Il Kindle può essere registrato anche su Telefono, la procedura può risultare più lunga, ma nella pratica sono necessari dei passaggi specifici per procedere in pochi semplici click. Ecco come procedere per registrare il dispositivo tramite l’applicazione Kindle sul telefono:

Accendere il dispositivo Kindle;

Selezionare lingua e regione;

Connettere il dispositivo a una rete Wi-Fi;

Selezionare “Configura con il telefono”,

Scaricare l’applicazione Kindle;

Avvicinare il telefono al Kindle;

Avviare l’applicazione Kindle;

Accedere con email e password;

Selezionare “Altro”, in basso a destra;

Scegliere “Impostazioni”;

Attivare “Configurazione semplice dei dispositivi Amazon”;

Attivare il Bluetooth su telefono;

Premere il pulsante “Consenti il Bluetooth”;

Attendere che il telefono rilevi il Kindle tramite Bluetooth;

Toccare “Connetti”, a dispositivo trovato;

Premere “Collega”;

Selezionare la rete Wi-Fi su applicazione;

Terminare con “Fine”.

A questo punto il dispositivo è registrato e proprio per essere utilizzato.

Annullare la registrazione su Amazon

In alcuni casi può essere necessario annullare la registrazione di un dispositivo Kindle, come ad esempio in caso di regalo a un’altra persona o vendita. Per annullare la registrazione di un dispositivo Kindle, si possono usare due metodi: dal sito web di Amazon o dal dispositivo stesso. In entrambi i casi, il dispositivo deve essere connesso al Wi-Fi. Per annullare la registrazione da Amazon, bisogna seguire questi passaggi:

Andare sul browser preferito;

Accedere al sito web di Amazon;

Scegliere “Account e liste”;

Selezionare il mio account;

Scorrere fino a “Contenuti digitali e dispositivi”;

Selezionare Contenuti e dispositivi;

Andare su “I miei contenuti e dispositivi”;

Scegliere “Dispositivi” in alto;

Cliccare su “Kindle”;

Selezionare il dispositivo che si vuole annullare;

Terminare su “Annulla registrazione”.

Annullare la registrazione dal dispositivo

Invece per annullare la registrazione direttamente dal dispositivo sarà sufficiente proseguire in questo modo: