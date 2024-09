Come proteggersi dalle truffe online Back To School

Con l’avvicinarsi del Back To School stanno aumentando anche le truffe online. In pericolo non ci sono solo i genitori, ma anche e soprattutto i figli. Infatti, secondo i dati rilevati da Kaspersky, le campagne di phishing quest’anno sono ancora più sofisticate e mirate. Questo perché i cybercriminali stanno attaccando scuole e università dotate di sicurezza insufficiente.

Questi attacchi permettono ai criminali di ottenere una quantità di dati impressionanti di studenti, genitori, insegnanti e molto altro ancora. Ecco come riescono a realizzare truffe con obiettivi specifici e ancora più difficili da riconoscere e smascherare. Di conseguenza, le vittime aumentano invece che diminuire. Perciò è importante che genitori e figli siano informati. Olga Svistunova, Security Expert di Kaspersky, ha spiegato:

Queste truffe vanno oltre il furto immediato di dati e possono portare a conseguenze più gravi e a lungo termine. Se gli aggressori ottengono l’accesso a informazioni scolastiche private, come gli orari delle lezioni, potrebbero usarle per doxing, stalking, cyberbullismo o addirittura furto di identità. È fondamentale che gli studenti siano vigili e cauti nel rispondere a queste notifiche sospette.

Truffe online per il Back To School

Forse pensi che le truffe online più pericolose a tema Back To School siano offerte troppo belle per essere vere, shopping online fraudolenti o altro inerente agli acquisti. Purtroppo i cybercriminali sono ora più sofisticati e hanno creato vere e proprie trappole per studenti e genitori. Ecco alcune delle truffe che i ricercatori di Kaspersky hanno individuato:

falsi questionari sfruttando l’uso di moduli di raccolta dati su piattaforme come Google Forms per ottenere informazioni sensibili e dati personali;

sfruttando l’uso di moduli di raccolta dati su piattaforme come Google Forms per ottenere informazioni sensibili e dati personali; notifiche dove viene comunicato l’utilizzo di due diverse email scolastiche Microsoft su vari portali scolastici e l’invito di compilare un form per evitare la disattivazione dell’account Office 365;

dove viene comunicato l’utilizzo di due diverse email scolastiche Microsoft su vari portali scolastici e l’invito di compilare un form per evitare la disattivazione dell’account Office 365; falso concorso che promette la vincita di costosi dispositivi e l’inoltro del concorso a 15 contatti WhatsApp per ricevere il premio, solo dopo aver contribuito alle spese di spedizione di pochi euro.

Ecco alcuni consigli per proteggersi e difendersi dalle truffe online visto l’avvicinarsi del Back To School: