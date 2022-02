Come ottenere Amazon Prime completamente gratis

Amazon Prime è un servizio messo a disposizione da Amazon, il colosso dello shopping online. Si tratta di un programma di iscrizione su base mensile o annuale che offre tantissimi vantaggi. Primo fra tutti l'accesso alla spedizione gratuita e in un giorno per circa due milioni di prodotti in vendita sulla piattaforma più diffusa al mondo. Non solo, ma sarà possibile godere anche di molti altri contenuti tra cui musica illimitata con oltre 50 milioni di brani, film, serie TV e show in streaming on demand, compresa la UEFA Champions League. Ora ti spiegheremo come potrai avere tutto questo completamente gratis.

Amazon Prime gratis per 30 giorni

Se ancora non hai mai avuto modo di conoscere questo servizio, potrai farlo iscrivendoti per la prima volta e così provare gratuitamente Amazon Prime e tutti i suoi vantaggi per 30 giorni. Si tratta di un'opportunità davvero incredibile che ti permette di godere degli stessi vantaggi riservati ai clienti iscritti a Prime. Ecco come potrai accedere a questo speciale privilegio:

vai su Amazon Prime ;

; seleziona la voce “ Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni “;

“; registra il tuo nuovo account inserendo tutte le informazioni richieste.

Come hai potuto notare il procedimento è molto semplice e veloce. In pochi minuti avrai libero accesso a tutti i vantaggi senza dover spendere un centesimo. Al termine del periodo di prova gratuito il servizio si rinnova automaticamente a 36 euro l'anno o a 3,99 euro al mese. Ma cosa c'è dentro il mondo Amazon Prime?

Consegne illimitate in un giorno su oltre 2 milioni di prodotti.

illimitate in un giorno su oltre 2 milioni di prodotti. Streaming illimitato di film e serie TV compresa la UEFA Champions League su Amazon Prime Video .

. Più di 2 milioni di brani da ascoltare ovunque e senza pubblicità con Amazon Music .

. Centinaia di eBook inclusi nel tuo abbonamento Prime.

Spazio di archiviazione per le foto illimitato con Amazon Photos .

. Contenuti in-game senza costi aggiuntivi con Twitch Prime.

Tutto questo, per 30 giorni sarà tuo completamente gratis!