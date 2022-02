Audible è un servizio gestito da Amazon che mette a disposizione tantissimi audiolibri. La formula di vendita è molto vantaggiosa perché si propone in abbonamento mensile concedendo all'utente l'accesso a un universo di contenuti audio illimitati. Una volta iscritto, l'utente non avrà alcuno limite di ascolto e potrà farlo dove e quando vuole, anche offline, grazie alla pratica e intuitiva applicazione dedicata. Sarebbe bello potervi accedere senza alcun costo, vero? Ci sono buone notizie per i nostri lettori. Scopriamo insieme come ottenere Amazon Audible completamente gratis.

Amazon Audible gratis

Come già anticipato, grazie ad Amazon Audible è possibile accedere a tantissimi audiolibri e contenuti esclusivi come podcast Audible Original e serie audio, tramite abbonamento. Qualsiasi utente che decide di iscriversi può così ascoltare gli ultimi bestseller di varie categorie, dai gialli e thriller alla lettura contemporanea, dai romanzi d'amore alla salute e self-help.

Insomma, se amate ascoltare libri, più che leggerli, Audible è la soluzione giusta. Tuttavia, è necessario affrontare un costo mensile che è pari a 9,99 euro. C'è però un'opportunità interessante che vi permette di avere questo servizio Amazon completamente gratis.

Basterà iscrivervi per la prima volta e così avrete 30 giorni di prova gratuiti. Per ottenere l'interessante bonus dovrete iscrivervi a questo servizio direttamente al link dedicato sulla pagina ufficiale di Audible. Una volta creato il vostro account e inseriti i vostri dati personali, compresi quelli di pagamento, potrete da subito scaricare l'app e iniziare ad ascoltare i vostri primi audiolibri senza spendere un centesimo.

Se avete già un account Amazon e non avete mai beneficiato del servizio Audible, vi basterà accedere con le vostre credenziali e in automatico avrete già attivo il vostro piano di abbonamento.

Vi ricordiamo che Audible si rinnoverà automaticamente dopo i primi 3o giorni di prova. Potreste registrarvi un alert sul vostro smartphone qualche giorno prima del rinnovo così da ricordarvi e, nel caso, disdire l'abbonamento ad Amazon Audible senza che vi siano scalati i primi 9,99 euro.