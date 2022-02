Amazon Audible: come posso cancellare l'abbonamento

Audible è un servizio messo a disposizione da Amazon. Qualsiasi utente, iscrivendosi, ha accesso a un universo di audiolibri, podcast e tanti altri contenuti da ascoltare. Può farlo dove e quando vuole grazie alla pratica app disponibile sia per dispositivi Android, su Google Play, sia per dispositivi iOS, su App Store di Apple. Ma cosa fare se siete iscritti e volete cancellare l'abbonamento Amazon Audible? Scopriamo tutte le istruzioni per farlo velocemente. Non è difficile e richiederà solo pochi minuti.

Amazon Audible: come cancellare l'abbonamento

Come anticipato, Amazon Audible è un servizio che mette a disposizione tantissimi contenuti tra cui audiolibri e podcast ad accesso illimitato tramite abbonamento.

I primi 30 giorni sono gratuiti, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. Se dopo la prova non volete più continuare ad accedere a questo piano, o se semplicemente per alcuni mesi avete deciso di sospenderlo, ecco come cancellare l'abbonamento. Vedremo insieme alcuni passaggi per effettuare l'operazione da smartphone, PC e iOS. Comunque, nei primi due casi la cancellazione dovrà essere effettuata da Browser, mentre nell'ultimo caso direttamente dall'account Apple.

Da smartphone e PC

Se desideri disdire l'abbonamento mensile ad Amazon Audible direttamente dal tuo smartphone, ecco cosa dovrai fare:

accedi al tuo account direttamente sul sito di Audible dal browser del tuo telefono;

del tuo telefono; dopo aver effettuato l'accesso con le tue credenziali, seleziona il menù a sinistra e clicca su “ Contattaci “;

“; nel menù “Contattaci” troverai un bottone arancione con scritto “ Cancella l'Abbonamento “, selezionalo;

“, selezionalo; procedi con la cancellazione dell'abbonamento e confermarla selezionando “ Cancella Abbonamento “;

“; ci vorranno alcuni secondi prima della conferma, nel caso aggiorna la pagina web.

Ricorda che se disdici qualche giorno prima, potrai continuare ad accedere al servizio fino a che non sarà terminato il mese. Stessa cosa vale se decidi di disdire l'abbonamento mensile ad Amazon Audible da PC:

accedi al tuo account direttamente sul sito di Audible dal browser del tuo PC;

del tuo PC; seleziona “ Dettagli dell'Account “;

“; si aprirà un rettangolo dove, in fondo a sinistra, troverai la voce “ Cancella l'iscrizione “, selezionala;

“, selezionala; anche in questo caso ti verrà chiesta un'opinione prima di procedere;

una volta terminato il processo clicca sul bottone arancione con scritto “ Cancella Abbonamento “;

“; ci vorranno alcuni secondi prima della conferma, nel caso aggiorna la pagina web.

Cancellare l'abbonamento Amazon Audible su iOS

Differente, invece, è il procedimento da seguire se hai effettuato ‘iscrizione ad Amazon Audible direttamente dall'App su iOS. In questo caso l'abbonamento è di 10,99 euro al mese e viene addebitato tramite la modalità di pagamento collegata al tuo account Apple. Per questo dovrai gestire la cancellazione dell'abbonamento direttamente da lì:

apri l'app Impostazioni sul tuo dispositivo iOS;

sul tuo dispositivo iOS; seleziona il tuo nome;

fai tap sulla voce “ Abbonamenti ” e cerca l'abbonamento Amazon Audible che desideri cancellare;

” e cerca l'abbonamento che desideri cancellare; seleziona “Cancel Subscription” o “Annulla Abbonamento”.

Qualora non dovesse comparire sotto la sezione “Abbonamenti” di Apple, vuol dire che la tua iscrizione è stata effettuata tramite Account Audible. Perciò non dovrai far altro che seguire le istruzioni sopra riportate per cancellare l'abbonamento da smartphone.