Come la Apple Magic Keyboard ma a 74€: questa tastiera Logitech è perfetta!

Che sia per digitare al meglio sul tuo PC, oppure per utilizzarla sul tuo tablet, una tastiera low-profile può cambiare drasticamente il modo il tuo modo di lavorare (e Logitech lo sa bene). La compattissima Logitech MX Keys Mini nasce con l’idea di creare un’alternativa più economica e di maggiore qualità rispetto alla più famosa Magic Keyboard di Apple. Prima di scoprire tutte le sue caratteristiche, ti basterà sapere che la potrai prendere a soli 74,99€ anziché i classici 129,00€!

Tutte le caratteristiche della tastiera Logitech

Quello che salata subito all’occhio quando si guarda questa tastiera è il suo formato compatto, per adattarsi perfettamente anche agli spazi più ridotti, senza però compromettere le funzionalità di una tastiera classica. Oltre a ciò, si può vedere come i suoi tasti siano leggermente concavi, adattandosi alla forma delle dita e garantendo una digitazione molto più comoda rispetto ai modelli classici. A migliorare il tutto è l’illuminazione intelligente che si attiva automaticamente quando avvicini le mani alla tastiera!

E grazie alla sua tecnologia, questa tastiera può connettersi fino a tre dispositivi tramite Bluetooth, permettendoti di passare da uno all’altro con un semplice gesto. Questo rende la tastiera estremamente versatile e perfetta per chi lavora su più dispositivi contemporaneamente, specialmente poi se abbinata a mouse del brand come MX Master 3 o MX Anywhere 3 che, grazie alla compatibilità con Logitech Flow, ti consentiranno di spostare il cursore e copiare/incollare tra dispositivi in modo fluido e senza interruzioni.

E l’autonomia è davvero sorprendente dato che, con una ricarica completa tramite USB-C, avrai fino a 10 giorni di utilizzo con la retroilluminazione attiva o ben 5 mesi senza retroilluminazione.

Migliora il comfort mentre utilizzi il tuo PC o il tuo tablet con la tastiera Logitech MX Keys Mini, proposta a soli 74,99€!