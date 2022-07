Come iscriversi al Registro delle Opposizioni per cellulari

Il telemarketing selvaggio si è trasformato ormai in un male comune. Nessuno può dire di non esserne colpito. Ogni giorno, per alcuni anche più volte al giorno, si riceve almeno una telefonata da Call Center a scopo di marketing. Se anche tu non ne puoi più sappi che in aiuto è arrivato il nuovo Registro delle Opposizioni per cellulari.

Infatti, se prima questo servizio era disponibile solo per i numeri di telefono di rete fissa, ora è stato anche allargato ai numeri di telefono di rete mobile. Ciò vuol dire che registrando i tuoi dati su questo archivio non dovresti più ricevere chiamate dal Call Center a scopo di telemarketing sul tuo smartphone.

Ovviamente, ci vorrà un po’ di tempo prima che questa novità possa prendere piede ed essere rispettata da tutte le aziende di telemarketing e teleselling. Nondimeno, il Registro delle Opposizioni per cellulari è uno strumento che si aggiunge a quelli che ci permettono di respirare dalle chiamate Call Center.

Per la precisione, questa nuova modalità di iscrizione, aperta anche per i numeri di telefono cellulare, sarà attiva dal 27 luglio 2022. Tuttavia, capire prima come potersi iscrivere inserendo i propri dati in questo registro è importante. In questo modo sarai già pronto per farne parte non appena possibile.

Registro delle Opposizioni: come iscriversi

Il Registro delle Opposizioni è un database che tutte le società Call Center dovrebbero consultare prima di contattare un qualsiasi utente. Questo perché potrebbe essere registrato e quindi aver dichiarato la volontà di non essere contattato a scopo di marketing. Attualmente questo registro comprende i numeri di telefono con utenza fissa e gli indirizzi postali.

Dal 27 luglio 2022 ci si potrà registrare ex novo per inserire il proprio numero cellulare o, se già iscritti, aggiornare i propri dati presenti nell’elenco. Si tratta di un deterrente in più che non fa mai male e ci protegge non solo dalle fastidiose chiamate commerciali, ma anche dalle potenziali truffe sempre ai limiti della legalità.

Iscriversi al Registro delle Opposizioni è molto semplice. Basta collegarsi alla pagina ufficiale dedicata al Modulo Elettronico di Iscrizione per gli Abbonati. Nel form da compilare, oltre ai dati personali da inserire come nome e cognome, indirizzo email, codice fiscale e altro, è disponibile una sezione dove inserire il proprio numero di telefono.

Attualmente è solo per quelli di rete fissa, ma dal 27 luglio ci sarà anche la possibilità di aggiungere quello di rete mobile. Una volta inserito bisognerà solamente selezionare il tipo di opposizione tra le tre disponibili a video:

Non voglio ricevere pubblicità telefonica ;

; Non voglio ricevere pubblicità cartacea ;

; Non voglio ricevere pubblicità telefonica e cartacea.

Dopodiché devi spuntare la dichiarazione di veridicità e l’informativa privacy e inviare il modulo online compilato. Un aspetto importante da ricordare è che una volta aggiunto il tuo numero di cellulare, cambiando operatore o sottoscrivendo qualsiasi contratto, che sia assicurazione, luce e gas o altro, non dovrai mai più fornire il tuo consenso a essere contattato per scopi commerciali.

Fare il contrario vorrebbe dire annullare quanto indicato nel Registro delle Opposizioni. Perciò una volta iscritto dovrai prestare sempre molta attenzione ai consensi che ti chiederanno di confermare, anche quando compili un modulo per ottenere una carta fedeltà al supermercato.