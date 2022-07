Call Center addio: arriva il nuovo Registro delle Opposizioni

Tutti ormai stanno parlando del nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni. Si tratta di uno strumento che esiste già anni e che permette a chiunque di registrare il proprio numero di telefono per evitare di essere contattato dai Call Center a scopo di telemarketing.

La novità in arrivo entro il 27 luglio 2022, quindi tra pochi giorni, è che il Registro Pubblico delle Opposizioni non solo continuerà a essere un punto di approdo per i numeri di telefono di rete fissa, ma sarà esteso anche a quelli di rete mobile. In altre parole, anche i cellulari potranno beneficiarne.

Quindi tutti gli utenti in possesso di uno smartphone cellulare potranno iscriversi a questo registro per esprimere la loro decisione di non essere più contattati dai Call Center. Si tratta di una possibilità particolarmente interessante proprio in questo periodo dato che il telemarketing aggressivo si sta facendo sempre più diffuso.

Ma come funziona il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni di cui tutti parlano? Scopriamolo insieme nei suoi pregi, ma anche nei suoi limiti e, forse, difetti. Vediamo poi come iscriversi in alcuni semplici e veloci passaggi senza poi incorrere in errori comuni che potrebbero annullare di lì a poco la nostra iscrizione e volontà espressa.

Call Center: come funziona il nuovo Registro delle Opposizioni

Come funziona il nuovo Registro delle Opposizioni? Molto semplicemente servirà ad aiutare tutti i cittadini a combattere il telemarketing selvaggio dei Call Center. Iscrivendosi si indicherà il proprio dissenso dall’essere contattati da operatori a scopo di marketing.

La novità sta non solo nella possibilità di inserire il proprio numero di telefono cellulare, prima disponibile solo per quelli di rete fissa, ma anche nella semplicità di iscrizione e nella semplificazione delle procedure di accertamento delle violazioni. Infatti, nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito dedicato a questo registro si legge:

Il nuovo servizio – che sarà gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni per conto del Ministero dello Sviluppo Economico – consentirà di porre un argine al fenomeno del telemarketing aggressivo e di sanare una situazione che negli anni ha esasperato i cittadini, consentendo agli operatori che operano nel rispetto della normativa di esercitare la propria attività nei confronti degli utenti finali interessati alle offerte. Inoltre, la semplificazione delle procedure di accertamento delle violazioni dovrebbe favorire l’adeguamento alla nuova disciplina anche da parte di quei soggetti che finora hanno agito al di fuori della normativa nazionale.

Come iscriversi al Registro delle Opposizioni

Iscriversi è molto facile. Basterà collegarsi al sito registrodelleopposizioni.it e selezionare la sezione “Area Abbonato“. Nell’area dedicata, per dire addio ai Call Center, si potranno selezionare le 4 modalità di iscrizione: web, telefono, raccomandata e mail. Il nostro consiglio è quello di procedere con la modalità web.

Cliccando su “Accedi al modulo elettronico di iscrizione“, un format permetterà la compilazione di tutti i propri dati personali, compreso il numero di telefono sia di rete fissa che di rete mobile e il proprio indirizzo di residenza. In questo modo si esprimerà la propria volontà di non essere più contattati da pubblicità telefoniche e cartacee.

Attenzione però a non riconfermare la propria volontà precedentemente annullata con il Registro Pubblico delle Opposizioni. Infatti, sottoscrivendo un nuovo contratto di telefonia, ad esempio, è importante non accettare di essere ricontattati a scopo di telemarketing. Questo annullerebbe quanto indicato nel Registro delle Opposizioni lasciando quindi i Call Center liberi di chiamarci in qualsiasi momento.