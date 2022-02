Come iPhone non c'è nessuno: Apple domina il mercato

iPhone ha dominato il mercato degli smartphone nel 2021 nonostante i forti problemi che sono accorsi alla catena di approvvigionamento.

I dati di Counterpoint sulle prestazioni finanziarie di iPhone

Nuovi dati provengono da Counterpoint Research che fornisce la loro analisi sulle quote di mercato degli smartphone negli Stati Uniti nel 2021. I dati mostrano le quote di mercato dei principali brand di telefonia come Apple, Samsung, Motorola, OnePlus e altri. Si scopre che iPhone ha sconfitto ogni altro device in ogni trimestre dell'anno.

Di fatto, Apple ha iniziato l'anno alla grande, dominando il 55% della quota di mercato nel primo trimestre. Samsung è stato il concorrente più vicino di Apple per tutto questo tempo.

I problemi accorsi alle catene di approvvigionamento nel quarto trimestre del 2020 hanno spinto la domanda nel primo trimestre del 2021, il che ha portato a una crescita complessiva delle spedizioni di smartphone del 14%.

LG ha annunciato nel secondo trimestre che avrebbe lasciato il business degli smartphone, il che ha aiutato Motorola e OnePlus a guadagnare un po' di slancio. L'iPhone ha comunque ottenuto risultati migliori, nonostante la carenza di iPhone SE (2020), che ha danneggiato parte della sua crescita nel mercato dei prepagati.

Ricordiamo che l'OEM di Cupertino ha lanciato iPhone 13 a settembre. Rispetto al lancio del modello del 2020, le quote di mercato sono balzate dal 40% nel terzo trimestre del 2020 al 47% nel terzo trimestre del 2021. iPhone ha chiuso l'anno con il 56% della quota di mercato nel quarto trimestre, mentre Samsung e i restanti competitor hanno registrato risultati inferiori.

Sebbene abbia avuto un grande successo negli Stati Uniti, il melafonino è cresciuto in popolarità anche in Cina durante il quarto trimestre del 2021.

Noi infatti, lo consigliamo a tutti: il modello standard della line-up iPhone 13 è un successo su tutti i fronti e vi segnaliamo che si trova spesso in super offerta su Amazon al prezzo di 890,00€.