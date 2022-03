Come inserire il Green Pass su iPhone con iOS 15.4

Apple ha da poco rilasciato iOS 15.4 al pubblico e porta con sé numerose novità; fra tutte, citiamo la possibilità di inserire direttamente nell'app Apple Wallet il Green Pass.

Questa funzionalità sarà molto comoda in futuro (ma anche nel presente) perché, ogni volta che accederemo in un luogo, basterà fare “doppio tap” sul pulsante di accensione per accedere al Wallet e mostrare così il certificato verde a chi di dovere. Una comodità assurda.

Green Pass su iPhone con iOS 15.4: ecco come inserirlo

Ad oggi, i modi erano molteplici: si potevano utilizzare app di terze parti come Stocard, usare Immuni o IO; molti di noi invece, facevano semplicemente lo screenshot del Green Pass e lo salvavano in galleria, fra la miriade di foto presenti nella library. Di certo, non parliamo di soluzioni comode. Adesso però, tutto cambia.

Se avete un codice QR intanto, vi consigliamo di scansionarlo all'interno del provider di vaccini dell'app Salute. Come fare?

Aprite la fotocamera, tenete il device in modo da inquadrare il QR code cartaceo e il gioco sarà fatto. Altresì, potrete inserire il tutto dalla galleria (se avete uno screenshot appunto).

Ora dovrete andare su Apple Wallet, pigiare su “aggiungi” e infine, dovrete inserire i dati provenienti dall'app Salute. Non appena avrete fatto questo, avrete una scheda all'interno dell'applicazione, pronta per essere mostrata in ogni momento.

Doppio tap sul pulsante di accensione e spegnimento, identificatevi via Face ID, passcode o Touch ID (a seconda del modello di telefono che avete) e vi apparirà il tutto in una scheda di color rosa. Saranno segnati i dati anagrafici, il tipo di vaccino, le dosi somministrate, l'ente che ha rilasciato il certificato, il QR code e altro ancora.

Fidatevi, con questa pratica, l'esibizione del Green Pass sarà immediata e comodissima: non dovrete fare ulteriori step aggiuntivi. Inoltre, potrete sbloccare l'iPhone via Face ID anche se avete la mascherina con il volto. Il merito è tutto di iOS 15.4: scaricatelo subito.