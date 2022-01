Come gira Rainbow Six Extraction su PS4, PS5, Xbox One e Series X/S?

Mentre manca sempre meno al lancio del gioco, Ubisoft ha svelato risoluzioni e frame rate di Rainbow Six Extraction che possiamo aspettarci su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Rainbow Six Extraction: risoluzioni e frame rate del nuovo gioco Ubisoft

Ne ha parlato Bruno Lalonde, Technical Director del titolo, nel corso di un'intervista concessa al portale MP1st.com.

Scopriamo quindi che Rainbow Six Extraction per PlayStation 4 e Xbox One girerà a 1080p e 30 FPS definiti “solidi”. Per quanto riguarda invece le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S l'asticella si alza parecchio con un target prestazionale fissato a 60 FPS e supporto al 4K e HDR. Il meglio però sarà garantito, come prevedibile, dai PC di fascia alta, in cui si potranno avere anche 120 FPS.

Rainbow Six Extraction: i requisiti della versione PC

Requisiti minimi per giocare a 1080p

CPU: Intel i5-4460, AMD Ryzen 3 1200

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB o AMD RX 560 4GB

Memoria RAM: 8GB

Sistema Operativo: Windows 10 a 64-bit

Spazio richiesto: 85GB

Requisiti raccomandati per giocare a 1080p

CPU: Intel i7-4790, AMD Ryzen 5 1600

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB o AMD RX 580 8GB

Memoria RAM: 16GB

Sistema Operativo: Windows 10 a 64-bit

Spazio richiesto: 85GB

Requisiti consigliati per giocare a 1440p

CPU: Intel i5-8400, AMD Ryzen 5 2600X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB o AMD RX 5600CT 6GB

Memoria RAM: 16GB

Sistema Operativo: Windows 10/11 a 64-bit

Spazio richiesto: 85GB

Requisiti consigliati per giocare a livello Ultra a 2160p

CPU: Intel i9-9900K, AMD Ryzen 7 3700X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB o AMD RX 6800XT 16GB

Memoria RAM: 16GB Dual-Channel Setup

Sistema Operativo: Windows 10/11 a 64-bit

Spazio richiesto: 85GB (9GB extra per il pacchetto di Texture HD)

Rainbow Six Extraction sarà disponibile dal 20 gennaio per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Il gioco, uno sparatutto cooperativo multiplayer, sarà incluso al D1 nel catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass.